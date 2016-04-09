Друзья человека: огонь на поражение

Публикация про отстрел кошек в Бишкеке вызвала в обществе резонанс. Народ недоумевает, почему муниципальные службы столь жестоко, порой на глазах у детей, убивают бездомных животных. В мэрии не раз говорили, что у муниципалитета нет возможности построить приют, а тем более содержать кошек и собак. Три года назад экс-глава Бишкека, ныне депутат парламента Кыргызстана Иса Омуркулов, заявлял, что питомник построят, и он лично против отстрела собак. На строительство запрашивали около 25 миллионов сомов. Но вопрос так и остался открытым.

ИА «24.kg» решило узнать у респондентов, как решить проблему бродячих животных, не прибегая к отстрелу.

Болот Калиев, заведующий санитарным отделом мэрии Бишкека:

- Более гуманно решить вопрос с бездомными животными можно через частные приюты и стерилизацию. Отстрел и отлов есть во всем мире, но государство не в состоянии содержать приюты. Мы выезжаем только экстренно, то есть по заявлению жителей. Собаки - агрессивные животные, и отстреливать их нужно. Кошек тоже отстреливаем, в закрытых помещениях не стреляем. Что касается того, что дети видят, как мы стреляем, я с этим не согласен, в основном отстрел проходит рано утром. Есть ситуации, например, когда был укус, поэтому мы выезжаем и сразу убиваем таких собак. Вы нас поймите: нам звонят жильцы и просят убить стаю собак, мы всего лишь исполнители. Нам надо срочно принимать закон, чтобы соблюдались правила содержания животных. Посмотрите, сколько вокруг столицы жилмассивов, и вы наверняка видели, как хозяева отпускают своих собак, многие охраняют территорию не на привязи. Вот за это надо наказывать. Раньше проблемы не было, сейчас самосознание у людей изменилось, внутренняя миграция повлияла, люди, как держали собак в регионах, так и ведут себя в столице. То есть отпускают на улицу и не привязывают. Чтобы построить и содержать приют, нужна астрономическая сумма.

Ольга Рохманова, председатель фонда помощи животным «Право на жизнь»:

- Строить приют в нашей стране просто нереально. Это будет отмывание денег, как сейчас «отмывают» деньги за отстрел. Это будет крематорий, до животных не будут доходить корма, их не будут лечить. Сократить поголовье бездомных животных можно только стерилизацией и широкой пропагандой. Кроме того, надо вводить налог на домашних животных. Если у вас не стерилизованная собака, вы обязаны платить налог. Мы это предлагали, но идея даже не дошла до парламента. Мы сейчас стерилизуем в частном секторе, откуда привозят щенков, и на предприятиях. Отстрел не дает результата, сколько лет это происходит, а проблема не решается. У нас в фонде сегодня около 20 породистых собак - овчарки, ротвейлеры. И они не с улиц, это безответственность бывших хозяев, из-за которых и идет увеличение бездомных животных в столице. Если бы был закон, то вопрос можно было бы решить. Но не достаточно только принять закон, надо контролировать его исполнение. Здесь должны быть задействованы сотни людей, поэтому наши чиновники ничего и не делают.

Артур Буюклянов, главный государственный санитарный врач:

- За первый квартал 2016 года отловили 4 тысячи 530 собак и кошек, провакцинировали 6 тысяч 488 животных. Если сравнивать с прошлым годом, «Тазалык» стал работать эффективнее.

Численность бездомных животных необходимо регулировать для профилактики бешенства и эхинококкоза. Бешенство - неизлечимое заболевание. Чтобы избежать укуса и заражения, надо держаться подальше от бродячих собак. Подобные проблемы существуют во всем мире, на Западе это решается более гуманно - они стерилизуют и помещают в приюты, а у нас радикальный подход. Но проблема исходит от самих жителей: люди, увидев щенков у своей собаки, стараются от них избавиться, отпускают их или выбрасывают. Из-за таких вот людей число бездомных животных растет в геометрической прогрессии. Мы работаем с последствиями того, что жители не контролируют численность своих питомцев. Поэтому решать проблему надо изначально на этом уровне.

От редакции. Хотелось бы отметить, что до гуманных методов борьбы с бродячими животными Кыргызстану еще далеко. Поэтому муниципальным службам приходится прибегать именно к радикальным методам. Ведь нередки случаи, когда собаки кусают детей, тогда родители готовы сами «выйти на охоту». За три месяца 2016 года только в Бишкеке зафиксировали 661 случай укуса людей животными, что на 46 случаев больше, чем в январе-марте 2015-го. Так что, к сожалению, пока можно констатировать одно: если санитарная служба прекратит заниматься отстрелом, то через год в столице выходить на улицы станет гораздо опаснее.