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Парламент

За месяц комиссия Жогорку Кенеша так и не решила окончательно, кто из журналистов аккредитован в парламенте

За месяц комиссия Жогорку Кенеша так и не решила окончательно, кто из журналистов аккредитован в парламенте. Как сообщили ИА «24.kg» источники  в  ЖК, на сегодня «черновой» вариант решения есть, но оно еще не рассмотрено и не утверждено руководителем аппарата Радбеком Ешмамбетовым

Напомним, месяц назад пресс-служба ЖК распространила пояснение о причинах лишения аккредитации журналиста ИА «24.kg» Дарьи Подольской, в котором говорилось, что 17 марта 2014 года в аппарат ЖК обратился депутат V созыва от фракции «Ар-Намыс» Игорь Гусаров, который в своем письме просил отозвать аккредитацию корреспондента данного информагентства.

Действия сотрудников пресс-службы ЖК вызвали негативную реакцию у общественности, самих депутатов нового созыва, работников СМИ и правозащитных организаций.

В частности, ОФ «Институт Медиа Полиси» сообщал, что согласно пункту 4.1 Правил аккредитации журналистов в ЖК, они действуют «до истечения срока полномочий ЖК пятого созыва». «Таким образом, решение о лишении аккредитации журналистов в пятом созыве не может распространяться на процесс аккредитации журналистов в шестом созыве. Следовательно, решение прошлого созыва не может являться основанием для отказа в аккредитации вышеуказанным журналистам», - сказано в сообщении.

Следом глава комитета по правам человека, конституционному законодательству, госустройству и судебно-правовым вопросам Галина Скрипкина пояснила ИА «24.kg», что в Кыргызстане только суд может признать распространенную СМИ информацию недостоверной. Однако, несмотря на то, что Игорь Гусаров в суд не обращался, решения суда о признании информационного сообщения корреспондента Дарьи Подольской ложным и не соответствующим действительности нет, журналиста лишили доступа к освещению работы парламента 5 созыва. Решение плавно перетекло на новый созыв.

Позже, на пресс-конференции руководитель аппарата ЖК Радбек Ешмамбетов сообщил о том, что вопросы аккредитации (ее выдачу и отзыв) будет решать созданная постоянная комиссия под его руководством. В нее вошли замруководителя аппарата ЖК и юристы, а также сотрудники пресс-службы.

Сообщалось, что комиссия начнет работу 16 ноября и рассмотрит заявки за день-два.

От редакции ИА «24.kg»: Руководство информационного агентства ждет официального документа от комиссии по аккредитации парламентских журналистов.
Ссылка: https://24.kg/parlament/24504/
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