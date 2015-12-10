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Парламент

Один из кандидатов в омбудсмены Кыргызстана взял самоотвод

Один из кандидатов в омбудсмены Кыргызстана взял самоотвод. Такое заявление сделал Мурат Жетимишбаев, выдвинутый на пост главного правозащитника страны фракцией «Онугуу-Прогресс».

Перед началом тайного голосования Жогорку Кенеш дал каждому кандидату по 5 минут на озвучивание программы. Мурат Жетимишбаев - в прошлом филолог, также воспользовался этим правом. Но в конце речи сказал, что депутаты уже сделали свой выбор, а он «не хочет быть Павликом Морозовым», поблагодарил палату за внимание и отозвал кандидатуру.

Теперь на пост акыйкатчи претендуют семь человек. Это Нурланбек Джээналиев («Бир Бол»), Атыр Абдрахматова («Республика – Ата-Журт»), Турсунбек Акун, Гульгакы Мамасалиева и Бакыт Рысбаев («Ата Мекен»), Гульнара Жамгырчиева (СДПК) и Канатбек Турганбеков («Кыргызстан»).
Ссылка: https://24.kg/parlament/24503/
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