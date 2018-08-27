Постановление Правительства КР № 377 от 22 августа 2018 года



Об утверждении Соглашения о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики, подписанного 9 апреля 2018 года в городе Анкара

В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики, подписанное 9 апреля 2018 года в городе Анкара (далее — Соглашение).

2. Определить Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики ответственным за исполнение вышеуказанного Соглашения.

3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить турецкую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.