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Подписано распоряжение об ОАО «Гарантийный фонд»

Распоряжение Правительства КР № 217-б от 25 июня 2018 года

В целях повышения эффективности деятельности открытого акционерного общества «Гарантийный фонд», создания условий для более полного удовлетворения потребностей в гарантиях субъектов малого и среднего предпринимательства в регионах Кыргызской Республики, в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2018 года Годом развития регионов» от 10 января 2018 года № 2, в соответствии со статьями 22 и 25 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики»:

1. Министерству финансов Кыргызской Республики в установленном порядке:

— по согласованию с Комитетом по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики выделить 300 000 000 (триста миллионов) сомов на увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Гарантийный фонд» (далее — ОАО «Гарантийный фонд»);

— в месячный срок по согласованию с Фондом по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики произвести оплату дополнительной эмиссии акций ОАО «Гарантийный фонд» в сумме 300 000 000 (триста миллионов) сомов путем зачисления на расчетный счет ОАО «Гарантийный фонд».

2..Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики совместно с ОАО «Гарантийный фонд» в установленном порядке провести все необходимые мероприятия по выпуску, размещению и оплате 3 000 000 (три миллиона) дополнительных простых именных акций ОАО «Гарантийный фонд» на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) сомов.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
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