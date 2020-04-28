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Подписано распоряжение правительства КР

Распоряжение Правительства КР от 27 апреля 2020 года № 147-р

В связи с возникшей ситуацией, связанной с распространением короновирусной инфекции COVID-19, в соответствии со статьями 19, 151 и 152 Трудового кодекса Кыргызской Республики, статьями 20 и 31 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Законом Кыргызской Республики «О предельной штатной численности и об условиях оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики», указами Президента Кыргызской Республики о введении чрезвычайного положения на отдельных территориях Кыргызской Республики от 24 марта 2020 г. № 55, 56, 57, распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 22 марта 2020 года № 93-р, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики»:

1. Установить, что:

— государственным гражданским служащим и муниципальным служащим, а также работникам государственных органов и органов местного самоуправления, работающим в период чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в штатном режиме, заработная плата начисляется в полном объеме;

— государственным гражданским служащим и муниципальным служащим, работающим в период чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в дистанционном режиме, выплачивается должностной оклад, надбавки за классный чин и выслугу лет, ученную степень и работу в высокогорных и отдаленных местностях.

2. Руководителям государственных органов и органов местного самоуправления на период действия режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения:

— определить перечень сотрудников и работников, привлеченных для осуществления трудовой деятельности в штатном режиме;

— определить перечень сотрудников и работников, работающих в дистанционном режиме, установить объем выполняемой ими работы и обеспечить контроль за ходом ее исполнения.

3. Рекомендовать руководителям государственных органов, условия оплаты труда которых определяются Президентом Кыргызской Республики и Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, рассмотреть вопрос оплаты труда государственных гражданских служащих и других категорий работников в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения.

4. Министерству труда и социальной защиты Кыргызской Республики в месячный срок внести проект нормативного правового акта о внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики, в части законодательного закрепления порядка дистанционной работы в период введения режима чрезвычайного положения на территории Кыргызской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел финансовой и кредитной политики, отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

Премьер-министр М.Д.Абылгазиев
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/151358/
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