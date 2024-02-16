13:52
USD 89.43
EUR 95.96
RUB 0.98
Официально

Утвержден План действий по развитию креативного кластера в городах Кыргызстана

Утвержден План действий по развитию креативного кластера в городах Кыргызской Республики на 2024–2026 годы. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

Документ принят в целях реализации Плана действий Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2023 год.

Государственным органам и органам местного самоуправления городов Кыргызской Республики поручено принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению Плана действий в установленные сроки.

План действий по развитию креативного кластера состоит из 9 задач, направленных на создание условий для развития креативного кластера в городах, формирование на региональном (городском) уровне собственных брендов по креативной индустрии для их продвижения, организацию креативных хабов, творческих инкубаторов и центров в регионах (городах), популяризацию в регионах (городах) важности и актуальности креативной экономики для населения, проведение профориентационных мероприятий для подрастающего поколения и заинтересованных лиц в регионах (городах), разработку и внедрение моделей государственно-частного и муниципально-частного партнерства в сфере креативных индустрий в регионах (городах), использование проектов ГЧП в сфере креативных индустрий в регионах (городах), внедрение цифровой платформы «Креативная карта Кыргызстана» и мобильного приложения «Культурный маршрут».
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/286929/
просмотров: 55
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в распоряжение кабинета министров
Студенты российских вузов из Кыргызстана могут приступить к очной форме обучения
Внесены изменения в распоряжение премьер-министра от 20 марта 2020 года
Подписано распоряжение правительства КР
Подписано распоряжение о внесении изменений в распоряжение правительства КР
Подписано распоряжение об ОАО «Гарантийный фонд»
Образован оргкомитет по подготовке заседания Совета сотрудничества
О Концепции комплексной защиты населения и территории КР от ЧС
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства КР
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
16 февраля, пятница
13:50
Снегопад в Бишкеке. «Тазалык» приступил к очистке дорог Снегопад в Бишкеке. «Тазалык» приступил к очистке дорог...
13:48
Сильные морозы. В районах электросетей дежурят 39 оперативно-выездных бригад
13:45
В ближайшее время в Кыргызстане запустят 17 промышленных проектов
13:23
Кара-Балта и Токмак получат по 1 миллиарду сомов на развитие
13:14
Это цензура? Минкультуры разослало СМИ рекомендации, о чем можно и нельзя писать