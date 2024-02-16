Утвержден План действий по развитию креативного кластера в городах Кыргызстана

Утвержден План действий по развитию креативного кластера в городах Кыргызской Республики на 2024–2026 годы. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

Документ принят в целях реализации Плана действий Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2023 год.

Государственным органам и органам местного самоуправления городов Кыргызской Республики поручено принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению Плана действий в установленные сроки.

План действий по развитию креативного кластера состоит из 9 задач, направленных на создание условий для развития креативного кластера в городах, формирование на региональном (городском) уровне собственных брендов по креативной индустрии для их продвижения, организацию креативных хабов, творческих инкубаторов и центров в регионах (городах), популяризацию в регионах (городах) важности и актуальности креативной экономики для населения, проведение профориентационных мероприятий для подрастающего поколения и заинтересованных лиц в регионах (городах), разработку и внедрение моделей государственно-частного и муниципально-частного партнерства в сфере креативных индустрий в регионах (городах), использование проектов ГЧП в сфере креативных индустрий в регионах (городах), внедрение цифровой платформы «Креативная карта Кыргызстана» и мобильного приложения «Культурный маршрут».