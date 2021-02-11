Внесены изменения в распоряжение премьер-министра от 20 марта 2020 года

Распоряжение Правительства КР от 9 февраля 2021 года № 48
В соответствии со статьей 18 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики»:
Внести в распоряжение Премьер-министра Кыргызской Республики от 20 марта 2020 года № 171 следующие изменения:
— в пункте 4 слова «, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики» исключить;
— состав оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызской Республики, созданный вышеуказанным распоряжением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Премьер-министр У.А.Марипов
«Приложение
Состав оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызской Республики
Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики, председатель оперативного штаба;
министр здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики, заместитель председателя оперативного штаба (общая координация);
заместитель Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики, заместитель председателя оперативного штаба.
Члены оперативного штаба:
министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
министр внутренних дел Кыргызской Республики;
министр юстиции Кыргызской Республики;
министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики;
заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики;
заместитель министра экономики и финансов Кыргызской Республики;
заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;
директор Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;
руководитель уполномоченного государственного органа в сфере государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
руководитель уполномоченного государственного органа в сфере антимонопольного регулирования;
руководитель уполномоченного государственного органа в сфере управления системой государственного материального резерва;
полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областях;
мэры городов Бишкек и Ош (по согласованию);
заведующий отделом социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики;
заместитель заведующего отделом организационно-инспекторской работы и регионального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.».