Внесены изменения в распоряжение премьер-министра от 20 марта 2020 года

Распоряжение Правительства КР от 9 февраля 2021 года № 48

В соответствии со статьей 18 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики»:

Внести в распоряжение Премьер-министра Кыргызской Республики от 20 марта 2020 года № 171 следующие изменения:

— в пункте 4 слова «, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики» исключить;

— состав оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызской Республики, созданный вышеуказанным распоряжением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Премьер-министр У.А.Марипов

«Приложение

Состав оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызской Республики

Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики, председатель оперативного штаба;

министр здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики, заместитель председателя оперативного штаба (общая координация);

заместитель Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики, заместитель председателя оперативного штаба.

Члены оперативного штаба:

министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

министр внутренних дел Кыргызской Республики;

министр юстиции Кыргызской Республики;

министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики;

заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики;

заместитель министра экономики и финансов Кыргызской Республики;

заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;

директор Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;

руководитель уполномоченного государственного органа в сфере государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

руководитель уполномоченного государственного органа в сфере антимонопольного регулирования;

руководитель уполномоченного государственного органа в сфере управления системой государственного материального резерва;

полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областях;

мэры городов Бишкек и Ош (по согласованию);

заведующий отделом социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики;

заместитель заведующего отделом организационно-инспекторской работы и регионального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.».