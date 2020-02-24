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Подписано распоряжение о внесении изменений в распоряжение правительства КР

Распоряжение Премьер-министра КР от 24 февраля 2020 года № 109

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О придании особого статуса отдельным приграничным территориям Кыргызской Республики и их развитии», в соответствии со статьей 18 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики»:

Внести в распоряжение Премьер-министра Кыргызской Республики от 5 января 2018 года № 8 следующие изменения:

— в преамбуле слова «Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О придании особого статуса отдельным приграничным территориям Кыргызской Республики и их развитии», внесения изменений в Перечень отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики, имеющих особый статус, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 марта 2012 года № 186,» заменить словами «Закона Кыргызской Республики «О придании особого статуса отдельным приграничным территориям Кыргызской Республики и их развитии»,»;

— пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Межведомственной рабочей комиссии проводить работу согласно нормативным правовым актам в сфере придания особого статуса отдельным приграничным территориям.»;

— пункт 4 после слова «право» дополнить словами «создавать рабочие группы,»;

— приложение к вышеуказанному распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/144593/
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