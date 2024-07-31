Подписано распоряжение кабинета министров

Распоряжение Кабинета Министров КР от 30.04.2024 г. № 211

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О повышении статуса и имиджа предпринимателей в Кыргызской Республике» от 1 июля 2022 года № 212, в соответствии с пунктом 5 Положения о ведении реестра добросовестных предпринимателей Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о ведении реестра добросовестных предпринимателей Кыргызской Республики» от 26 декабря 2022 года № 715, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»:

1. Утвердить:

— состав межведомственной комиссии по отбору субъектов предпринимательства Кыргызской Республики для включения в реестр добросовестных предпринимателей Кыргызской Республики согласно приложению 1;

— Регламент работы межведомственной комиссии по отбору субъектов предпринимательства Кыргызской Республики для включения в реестр добросовестных предпринимателей Кыргызской Республики согласно приложению 2.

2. Уполномоченному органу по развитию предпринимательства в Кыргызской Республике (далее — уполномоченный орган) принять соответствующие меры по исполнению настоящего распоряжения путем утверждения своим решением персонального состава вышеуказанной межведомственной комиссии на основании предложений государственных органов и представителей бизнес-сообщества.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров