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Официально

Образован оргкомитет по подготовке заседания Совета сотрудничества

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому образован организационный комитет по подготовке и проведению очередного заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Кыргызской Республике. Саммит ССТГ состоится 3-сентября 2018 года в городе Чолпон-Ата.

Оргкомитет создан в целях обеспечения своевременной подготовки и успешного проведения очередного заседания глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Кыргызской Республике, а также приема глав зарубежных государств и официальных делегаций.

Возглавляет оргкомитет первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики. В его состав вошли соответствующие министры, руководители комитетов, ведомств и служб, а также полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области и мэр города Чолпон-Ата.

Организационному комитету поручено:

— до 22 июня 2018 года разработать и утвердить план соответствующих мероприятий;

— до 25 июня 2018 года на основании планируемых мероприятий составить и утвердить смету расходов;

— осуществить координацию мероприятий, связанных с подготовкой мест проведения заседаний.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложено на Премьер-министра Кыргызской Республики.
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