О Концепции комплексной защиты населения и территории КР от ЧС

Постановление Правительства КР № 58 от 29 января 2018 года



О Концепции комплексной защиты населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 годы

В целях установления долгосрочных приоритетов государственной системы Гражданской защиты, комплексной защиты населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Гражданской защите», Планом мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 100 дней по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаны доорго кырк кадам», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 сентября 2017 года № 602, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- Концепцию комплексной защиты населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 годы согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Концепции комплексной защиты населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 годы (1 этап – 2018-2022 годы) (далее – План мероприятий) согласно приложению 2;

- План реагирования на чрезвычайные ситуации в Кыргызской Республике согласно приложению 3.

2. Признать государственную систему Гражданской защиты Кыргызской Республики Национальной платформой Кыргызской Республики по снижению риска бедствий, в соответствии с рекомендациями Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, одобренной в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 23 июня 2015 года № A/RES/69/283.

3. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления (по согласованию), научным исследовательским организациям Кыргызской Республики, задействованным в реализации Плана мероприятий:

- в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления разработать и согласовать в установленном порядке с Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики ведомственные и территориальные планы по реализации Концепции в соответствии с Планом мероприятий и утвердить нормативными актами;

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

4. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Концепции и Стратегии комплексной безопасности населения и территорий Кыргызской Республики в чрезвычайных и кризисных ситуациях до 2020 года» от 2 июня 2012 года № 357.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков