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Об отзыве проекта закона Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 202 от 12 апреля 2018 года

Об отзыве проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, розничной продажи и потребления алкогольной продукции, тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков»

В соответствии со статьей 31 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Отозвать из Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, розничной продажи и потребления алкогольной продукции, тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, розничной продажи и потребления алкогольной продукции, тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков» от 22 сентября 2017 года № 598.

3. Направить настоящее постановление в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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