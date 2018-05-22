Постановление Правительства КР № 202 от 12 апреля 2018 года



Об отзыве проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, розничной продажи и потребления алкогольной продукции, тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков»

В соответствии со статьей 31 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Отозвать из Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, розничной продажи и потребления алкогольной продукции, тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, розничной продажи и потребления алкогольной продукции, тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков» от 22 сентября 2017 года № 598.

3. Направить настоящее постановление в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.