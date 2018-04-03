О предоставлении участка в бессрочное пользование комплексу «Сулайман-Тоо»

Постановление Правительства КР № 149 от 23 марта 2018 года



О предоставлении земельного участка в бессрочное пользование Национальному историко-археологическому музейному комплексу «Сулайман-Тоо»

В целях сохранения и эффективного использования объекта историко-культурного наследия международного значения, в соответствии c Земельным кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «Об охране и использовании историко-культурного наследия», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Принять предложение межведомственной комиссии по комплексному изучению, анализу нормативных правовых актов на охраняемую территорию, а также вопроса о незаконных строительных и хозяйственных работах, проводимых на территории Национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо», образованной распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики от 16 ноября 2015 года № 520, о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной собственности, в бессрочное пользование Национальному историко-археологическому музейному комплексу «Сулайман-Тоо» (далее – НИАМК «Сулайман-Тоо»).

2. Предоставить НИАМК «Сулайман-Тоо» в бессрочное пользование земельный участок общей площадью 79,0 га, находящийся в государственной собственности и расположенный на территории города Ош и Кызыл-Кыштакского айылного аймака Кара-Суйского района Ошской области в пределах охранной зоны НИАМК «Сулайман-Тоо», согласно прилагаемой схематической карте.

3. Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке выдать правоудостоверяющие документы на земельный участок НИАМК «Сулайман-Тоо».

4. Аппарату полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Ошской области, государственной администрации Кара-Суйского района Ошской области и мэрии города Ош (по согласованию):

- принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления;

- внести соответствующие изменения в земельно-учетную документацию;

- оказать содействие в решении организационных вопросов с озеленением, благоустройством и развитием инфраструктуры НИАМК «Сулайман-Тоо».

5. Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и НИАМК «Сулайман-Тоо»:

— обеспечить использование земельных участков в пределах охранной зоны НИАМК «Сулайман-Тоо» по целевому назначению с соблюдением режима использования в порядке, определенном законодательством в сфере историко-культурного наследия Кыргызской Республики;

— продолжить работу по возврату земельных участков, ранее выделенных отдельным хозяйствующим субъектам с нарушением законодательства Кыргызской Республики.

6. Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики и Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики осуществлять постоянный контроль за использованием земель в пределах охранной зоны НИАМК «Сулайман-Тоо» по целевому назначению.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел организационной работы и территориального управления, отдел агропромышленного комплекса и экологии, отдел строительства, транспорта и коммуникаций и отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.