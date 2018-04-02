Постановление Правительства КР № 144 от 20 марта 2018 года

2 Апрель, 2018

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина» от 20 апреля 2011 года № 178

В целях приведения Устава Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина» от 20 апреля 2011 года № 178, в соответствие с законодательством Кыргызской Республики, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина» от 20 апреля 2011 года № 178 следующие изменения:

в Уставе Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 1.5:

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Полномочия учредителя осуществляют Министерство образования и науки Кыргызской Республики и Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.»;

абзац шестнадцатый после слов «сельского хозяйства,» дополнить словами «пищевой промышленности и мелиорации»;

- пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

«1.8. Юридический адрес Университета: 720005, Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Медерова, 68.»;

- пункт 3.1 после слова «заочной,» дополнить словом «дистанционной»;

- название главы IV изложить в следующей редакции:

«IV. Порядок приема абитуриентов, перевод, отчисление и восстановление студентов Университета»;

- пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Прием абитуриентов в Университет осуществляется в соответствии с Порядком приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 256.

Перевод, отчисление и восстановление студентов осуществляется в соответствии с Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов высших учебных заведений Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 мая 2012 года № 346.»;

- в пункте 6.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«6.5. Порядок избрания и назначения ректора Университета осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании.»;

абзац десятый признать утратившим силу;

в абзаце тринадцатом слово «племенных,» исключить;

- в пункте 6.6 слово «первый» исключить;

- пункт 6.7 изложить в следующей редакции:

«6.7. Порядок избрания и назначения деканов и заведующих кафедрами Университета осуществляется в соответствии с Положением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 мая 2012 года № 346.»;

- абзац второй пункта 6.9 изложить в следующей редакции:

«Количественный и качественный состав Попечительского совета Университета определяется и утверждается Министерством образования и науки Кыргызской Республики по предложению Ученого совета Университета.»;

- главу 6 дополнить пунктом 6.11 следующего содержания:

«6.11. Руководители государственных научных учреждений (научно-исследовательских институтов) Университета назначаются Премьер-министром Кыргызской Республики по представлению Министерства образования и науки Кыргызской Республики и по согласованию с Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации сроком до 5 лет, из числа специалистов с ученой степенью доктора наук соответствующего профиля в возрасте до 70 лет.»;

- главу 11 дополнить пунктом 11.5 следующего содержания:

«11.5. Университет ежегодно не позднее 1 августа соответствующего года, следующего за отчетным, проводит общественное слушание о расходовании внебюджетных средств, полученных из источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики. Представители гражданского сектора и заинтересованные лица могут принять участие в общественных слушаниях.»;

- абзац третий пункта 13.2 признать утратившим силу.

2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики и Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики:

- привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

- принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков