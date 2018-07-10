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Об утверждении перечня специальностей и объема приема обучающихся в вузы

Постановление Правительства КР № 308 от 2 июля 2018 года

Об утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2018-2019 учебный год

В целях реализации статьи 44 Закона Кыргызской Республики «Об образовании», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Утвердить Перечень специальностей и объем приема обучающихся образовательных организаций в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2018-2019 учебный год согласно приложению.
Министерству образования и науки Кыргызской Республики:

1) утвердить план приема на 2018-2019 учебный год по государственным образовательным грантам в разрезе высших учебных заведений Кыргызской Республики;

2) в срок до конца октября 2018 года представить в Аппарат Правительства Кыргызской Республики и Министерство финансов Кыргызской Республики сводный отчет об итогах размещения государственного заказа в высших учебных заведениях республики.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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