Утвержден устав Кыргызского авиационного института имени И.Абдраимова

Утвержден Устав высшего авиационного учебного заведения «Кыргызский авиационный институт имени И.Абдраимова». Соответствующее постановление Правительства Кыргызской Республики подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков.

Данное решение принято в целях реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаны доорго — кырк кадам», утвержденной постановлениемЖогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 августа 2017 года № 1836-VI и постановления Правительства Кыргызской Республики от 6 декабря 2017 года № 788 О создании высшего авиационного учебного заведения «Кыргызский авиационный институт имени И.Абдраимова».

Высшее авиационное учебное заведения «Кыргызский авиационный институт имени И.Абдраимова» является правопреемником государственного образовательного учреждения «Кыргызский авиационный колледж имени И.Абдраимова».

Учредителем Высшего авиационного учебного заведения «Кыргызский авиационный институт имени И.Абдраимова» является Правительство Кыргызской Республики.

Основной акцент в деятельности института будет сделан на подготовку специалистов по программе среднего профессионального и высшего образования в области гражданской авиации по заявке отечественных авиапредприятий всех форм собственности, а в последующем и для авиапредприятий стран ближнего и дальнего зарубежья.