В университет в свадебном платье. Невеста пришла переводиться в бишкекский вуз

Студентка второго курса медицинского факультета ОшГУ Айсулуу Алмазбекова пришла на заседание комиссии по переводу студентов КГМА имени И.Ахунбаева в свадебном наряде. Об этом сообщила пресс-служба бишкекского вуза.

По ее данным, свадьба девушки совпала с заседанием комиссии, куда она заблаговременно подала заявление о переводе в связи с замужеством.

Фото пресс-службы КГМА

Члены комиссии во главе с ректором вуза профессором Индирой Кудайбергеновой удовлетворили просьбу Айсулуу о продолжении учебы на стоматологическом факультете медакадемии и поздравили ее с днем свадьбы.

А новая студентка КГМА Айсулуу Алмазбекова из учебного корпуса уехала в один из ресторанов столицы со своим возлюбленным из Бишкека отметить сразу два знаменательных события для их семьи.