Подписан закон о внесении изменений в Закон «О рекламе»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики »О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О рекламе».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 15 февраля 2018 года.

Закон принят в целях совершенствования законодательства о рекламе в связи с развитием технологий, а также снижения уровня потребления алкоголя населением.

В частности, в Закон «О рекламе» внесены следующие изменения:

- статья 2 Закона (понятийный аппарат) дополнен понятием »мониторинг”. В соответствии с которым: «мониторинг – система наблюдения, сбора, анализа и обработки рекламных материалов, размещаемых в общественных местах, в печатных изданиях, на радио и телевидении. Мониторинг проводится посредством фото- и видеонаблюдения, не является проверкой и направлен на выявление нарушений требований настоящего Закона»;

- в абзац второй части 4 статьи 5 внесено дополнение в виде уточнения;

- в целях приведения в соответствие с законодательной техникой, в частях 1 и 2 статьи 14, в части 4 статьи 16, в частях 2 и 3 статьи 27 слова «пунктами», «пунктом» и «настоящего пункта» заменяются словами «частями», «частью» и «настоящей части»;

- в соответствии с внесенными изменениями в часть 1 статьи 16 реклама алкогольных напитков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» запрещается;

- регулируемый статьей 26 Закона полномочия государственного антимонопольного органа по контролю в области рекламы дополняется правом проведения мониторинга рекламных материалов.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.