Депутат предлагает ввести штраф за рекламу энергетических напитков

Депутат Жогорку Кенеша Алишер Козуев предлагает ввести штраф за рекламу энергетических напитков. Законопроект выставлен на общественное обсуждение.

Нардеп напомнил, что президент Кыргызской Республики 3 июля 2023 года подписал поправки в Закон КР «О рекламе». Документом ввели запрет на рекламу энергетиков.

В соответствии со статьей 31 Закона КР «О рекламе» физические и юридические лица (рекламодатели, рекламопроизводители и рекламораспространители) несут ответственность в соответствии с Кодексом о правонарушениях и Уголовным кодексом за нарушение вышеуказанного законодательства.

Однако Кодексом о правонарушениях не предусмотрена ответственность за рекламу энергетических напитков.

В связи с этим законопроектом предлагается внести в Кодекс ответственность за нарушение правил рекламы энергетических напитков в виде наложения штрафа для физических лиц в 15 тысяч сомов, для юридических лиц — 35 тысяч сомов.