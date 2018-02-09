Подписан закон о Национальном обществе Красного Полумесяца КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал согласованный вариант Закона Кыргызской Республики «О Национальном Обществе Красного Полумесяца Кыргызской Республики».

Согласованный вариант Закона был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 декабря 2017 года.

Закон определяет организационные и правовые основы деятельности Национального Общества Красного Полумесяца Кыргызской Республики, регулирует формы взаимоотношения данного общества с государственными органами Кыргызской Республики и иными организациями.

Кроме того Закон включает соответствующие положения, связанные со следующими вопросами деятельности Общества Красного Полумесяца:

-основные понятия,

-принципы деятельности, задачи и основные направления;

-международное сотрудничество;

-финансирование деятельности.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.