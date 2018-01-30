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Об утверждении описания границ государственного природного парка «Саймалуу-Таш»

Постановление Правительства КР № 40 от 22 января 2018 года

Об утверждении описания границ и экспликации земель государственного природного парка «Саймалуу-Таш» в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области 

В целях создания условий для социально-экономического развития Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области, в соответствии со статьей 7 Закона Кыргызской Республики «Об особо охраняемых природных территориях», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Выделить земельный участок площадью 75,2 га (из них 23,8 га — лесные земли, 2,9 га — редины, 48,5 га — пастбища) из земель особо охраняемых природных территорий государственного природного парка «Саймалуу-Таш» в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области.
Утвердить:

- описание внешних границ государственного природного парка «Саймалуу-Таш» в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области согласно приложению 1;

- описание границ земельного участка площадью 75,2 га (из них 23,8 га — лесные земли, 2,9 га — редины, 48,5 га — пастбища), расположенного в границах государственного природного парка «Саймалуу-Таш» в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области, согласно приложению 2;

- экспликацию земель государственного природного парка «Саймалуу-Таш» в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области согласно приложению 3.

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об организации государственного природного парка Саймалуу-Таш в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области и государственного природного парка Салкын-Тор в Нарынском районе Нарынской области» от 25 мая 2001 года № 249 следующие изменения:

- в абзаце втором пункта 2 слова «24393 га согласно приложению 1» заменить цифрами «24400»;

- приложение 1 к вышеуказанному постановлению признать утратившим силу.

4. Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики совместно с Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке провести работы по определению охранной зоны археологических памятников республиканского значения, расположенных на территории государственного природного парка «Саймалуу-Таш» в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии и отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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