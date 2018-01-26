Постановление Правительства КР № 15 от 12 января 2018 года



О внесении изменении в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам прохождения военной службы по контракту

В целях совершенствования порядка прохождения военной службы, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы по контракту (пребывания в запасе) офицерским составом и прапорщиками в Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба» от 25 апреля 2011 года № 185 следующие изменения:

в Положении о порядке прохождения военной службы по контракту (пребывание в запасе) офицерским составом и прапорщиками в Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац второй пункта 3 после слов «от таких должностей они» дополнить словами «зачисляются в распоряжение руководителей государственных органов, где они проходят военную службу, после чего»;

- в подпункте 1 пункта 6 слова «, Национальной гвардии» исключить;

- в пункте 61:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) в Генеральном штабе Вооруженных Сил:

- назначение на должности офицерского состава выпускников военно-учебных заведений, а также военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава,

проходящих военную службу по контракту, и прапорщиков — приказами начальника

Генерального штаба Вооруженных Сил;

- офицеров соединений, воинских частей и учреждений Сухопутных войск, Национальной гвардии, Сил воздушной обороны на должности со штатной должностной категорией до «майора» включительно — приказами соответствующих командующих;

- офицеров командования, войсковых частей и учреждений дивизии, входящей в состав Сухопутных войск, на должности со штатной должностной категорией до «капитана» включительно — приказами командира дивизии;

- офицеров соединений, воинских частей и учреждений центрального подчинения, а также назначение офицеров между Сухопутными войскам, Национальной гвардией, Силами воздушной обороны, частями центрального подчинения на должности со

штатной категорией до «майора» включительно — приказами первого заместителя

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил;

- остальных офицеров — приказами начальника Генерального штаба Вооруженных Сил;»;

подпункт 3 признать утратившим силу;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) в уполномоченном государственном органе в сфере охраны Государственной границы:

- назначение на должности офицерского состава выпускников военно-учебных заведений, а также военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава,

проходящих военную службу по контракту, и прапорщиков — приказами руководителя

органа охраны Государственной границы;

- офицеров соединений, воинских частей и учреждений управлений уполномоченного государственного органа в сфере охраны Государственной границы по областям на должности со штатной должностной категорией до «капитана» включительно — приказами соответствующих начальников управлений уполномоченного государственного органа в сфере охраны Государственной границы по областям;

- офицеров органов управления, соединений, воинских частей и учреждений центрального подчинения, а также назначение офицеров между управлениями уполномоченного государственного органа в сфере охраны Государственной границы

по областям на должности со штатной категорией до «капитана» включительно -

приказами начальника Главного штаба — первого заместителя руководителя органа

охраны Государственной границы;

- остальных офицеров — приказами руководителя органа охраны Государственной границы;»;

- подпункт 5 пункта 72 признать утратившим силу;

- в абзацах первом и втором пункта 73 слова «на одну ступень» исключить;

- в пункте 90:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

1) в Генеральном штабе Вооруженных Сил:

- очередные воинские звания офицерского состава до «майора» включительно в соединениях, воинских частях и учреждениях Сухопутных войск, Национальной гвардии и Сил воздушной обороны — приказами соответствующих командующих;

- очередные воинские звания младшего офицерского состава командования, войсковых частей и учреждений дивизии, входящей в состав Сухопутных войск, – приказами командира дивизии;

- очередные воинские звания офицерского состава до «майора» включительно в соединениях, воинских частях и учреждениях центрального подчинения и органах

управления — приказами первого заместителя начальника Генерального штаба

Вооруженных Сил;

- очередные воинские звания офицерского состава «подполковник», «полковник»

и досрочные воинские звания младшего и старшего офицерского состава — приказами

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил;»;

подпункт 3 признать утратившим силу;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) в органе охраны Государственной границы:

- очередные воинские звания младшего офицерского состава в соединениях,

воинских частях и учреждениях управлений уполномоченного государственного органа

в сфере охраны Государственной границы по областям — приказами начальников управлений уполномоченного государственного органа в сфере охраны Государственной границы по областям;

- очередные воинские звания младшего офицерского состава в соединениях, воинских частях и учреждениях центрального подчинения и органах управления – приказами начальника Главного штаба — первого заместителя руководителя органа охраны Государственной границы;

- очередные воинские звания старшего офицерского состава и досрочные воинские звания младшего и старшего офицерского состава — приказами руководителя органа охраны Государственной границы;»;

в подпункте 10 слова «и защиты государственной границы» заменить словами «Государственной границы»;

- пункт 111 изложить в следующей редакции:

«111. Назначение и освобождение от должности прапорщиков производится:

1) в Генеральном штабе Вооруженных Сил:

- военнослужащих соединений, воинских частей и учреждений Сухопутных войск, Национальной гвардии и Сил воздушной обороны — приказами соответствующих командующих;

- военнослужащих командования, войсковых частей и учреждений дивизии, входящей в состав Сухопутных войск, — приказами командира дивизии;

- остальных военнослужащих – приказами первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил;

2) в органе обороны – приказами заместителя руководителя органа обороны;

3) в органе охраны Государственной границы:

- военнослужащих соединений, воинских частей и учреждений управлений уполномоченного государственного органа в сфере охраны Государственной границы по областям – приказами начальников управлений уполномоченного государственного органа в сфере охраны Государственной границы по областям;

- остальных военнослужащих – приказами начальника Главного штаба — первого заместителя руководителя органа охраны Государственной границы;

4) в органе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций — приказами заместителя руководителя органа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

5) в органе национальной безопасности — приказами заместителей руководителя органа национальной безопасности, а также руководителей структурных и территориальных подразделений и подведомственных учреждений — по решению руководителя органа национальной безопасности;

6) в органе уголовно-исполнительной системы — приказами начальника Департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, при уполномоченном государственном органе уголовно-исполнительной системы;

7) в Военной прокуратуре — приказами военного прокурора Кыргызской Республики.»;

- абзац второй пункта 131 изложить в следующей редакции:

«Перевод лиц, состоящих на должностях прапорщиков, производится по взаимному согласованию между соответствующими заместителями руководителей уполномоченных органов и оформляется приказами этих должностных лиц.»;

- абзац третий подпункта 6 пункта 186 изложить в следующей редакции:

«- в случае признания судом (приговором) военнослужащего виновным в совершении умышленного преступления, но освобожденным от уголовной ответственности и от наказания, а также в отношении которого следователем, прокурором, судьей уголовное дело по умышленным преступлениям прекращены по основаниям, не связанным с отсутствием состава или события преступления;»;

- пункт 190 изложить в следующей редакции:

«190. Лица, проходящие военную службу на должностях офицерского состава, увольняются с военной службы приказами руководителей соответствующих государственных органов.

Лица, проходящие военную службу на должностях прапорщиков, увольняются с военной службы приказами должностных лиц, наделенных правом назначения на должности прапорщиков.»;

- пункт 191 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае, если уголовные дела, возбужденные в отношении военнослужащих (за исключением органа национальной безопасности) за совершенные небольшой тяжести, менее тяжкие преступления по неосторожности, прекращены следователем, прокурором, судьей, то в отношении них принимаются строгие меры дисциплинарного воздействия в соответствии Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Кыргызской Республики.»;

- в абзаце первом пункта 192 слова «руководителей соответствующих государственных органов» заменить словами «соответствующих должностных лиц государственных органов, наделенных полномочиями по увольнению военнослужащих».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы по контракту составами солдат, сержантов и старшин в Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба» от 25 апреля 2011 года № 186 следующие изменения:

в Положении о порядке прохождения военной службы по контракту составами солдат, сержантов и старшин в Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государственных органах Кыргызской Республики в которых законом предусмотрена военная служба, утвержденном вышеназванным постановлением:

- в подпункте 3 пункта 33 слова «, военной прокуратуры» исключить;

- в пункте 57:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) в Генеральном штабе Вооруженных Сил:

- военнослужащих контрактной службы соединений, воинских частей и учреждений Сухопутных войск, Национальной гвардии и Сил воздушной обороны при переводе между воинскими частями — приказами соответствующих командующих;

- военнослужащих контрактной службы воинских частей и учреждений дивизии, входящей в состав Сухопутных войск, — приказами командира дивизии;

- военнослужащих контрактной службы между соединениями, воинскими частями и учреждениями центрального подчинения, Сухопутных войск, Национальной гвардии и Сил воздушной обороны, а также откомандирование для дальнейшего прохождения военной службы в другие государственные органы Кыргызской Республики — приказами первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил;»;

подпункт «в» признать утратившим силу;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) в уполномоченном государственном органе в сфере охраны Государственной границы:

- военнослужащих контрактной службы соединений, воинских частей и учреждений уполномоченного государственного органа в сфере охраны Государственной границы по областям, при переводе между воинскими частями уполномоченного государственного органа в сфере охраны Государственной границы по областям — приказами начальников управлений уполномоченного государственного органа в сфере охраны Государственной границы по областям;

- военнослужащих контрактной службы между соединениями, воинскими частями и учреждениями центрального подчинения уполномоченного государственного органа в сфере охраны Государственной границы по областям, а также откомандирование для дальнейшего прохождения военной службы в другие государственные органы Кыргызской Республики — приказами начальника Главного штаба — первого заместителя руководителя уполномоченного государственного органа в сфере охраны Государственной границы;»;

- подпункт 6 пункта 63 признать утратившим силу;

- в пункте 68:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) в Генеральном штабе Вооруженных Сил:

- военнослужащим войсковых частей и учреждений дивизии, Сухопутных войск, Национальной гвардии, Сил воздушной обороны – приказами соответствующих командира и командующих;

- остальным военнослужащим – приказами первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил;»;

подпункт «в» признать утратившим силу;

- пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. Устанавливаются следующие сроки выслуги в воинских званиях для военнослужащих контрактной службы:

1) рядовой – 6 месяцев;

2) ефрейтор – 6 месяцев;

3) младший сержант – 1 год;

4) сержант – 1 год 6 месяцев;

5) старший сержант – 2 года.»;

- абзац третий подпункта 6 пункта 115 изложить в следующей редакции:

« в случае признания судом (приговором) военнослужащего виновным в совершении умышленного преступления, но освобожденным от уголовной ответственности и от наказания, а также в отношении которого следователем, прокурором, судьей уголовное дело по умышленным преступлениям прекращено по основаниям, не связанным с отсутствием состава или события преступления;»;

- пункт 116 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о признании военнослужащего виновным за совершенное им преступление.»;

- в пункте 118:

абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции:

«- военнослужащих контрактной службы соединений, воинских частей и учреждений Сухопутных войск, Национальной гвардии и Сил воздушной обороны – приказами соответствующих командующих;»;

подпункт «в» признать утратившим силу;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) в уполномоченном государственном органе в сфере охраны Государственной границы:

- военнослужащих контрактной службы уполномоченного государственного органа в сфере охраны Государственной границы по областям – приказами начальников управлений уполномоченного государственного органа в сфере охраны Государственной границы по областям;

- остальных военнослужащих контрактной службы — приказами начальника Главного штаба — первого заместителя руководителя уполномоченного государственного органа в сфере охраны Государственной границы.»;

- пункт 119 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае, если уголовные дела, возбужденные в отношении военнослужащих (за исключением органа национальной безопасности) за совершенные небольшой тяжести,

менее тяжкие преступления по неосторожности, прекращены следователем, прокурором, судьей, то в отношении них принимаются строгие меры дисциплинарного воздействия, в соответствии Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Кыргызской Республики.».

3. Установить, что реализация настоящего постановления осуществляется в пределах предусмотренных средств министерствам, государственным комитетам и административным ведомствам на соответствующий год.

4. Государственным органам Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков