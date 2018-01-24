Подписаны указы о назначении и направлении судей в Бишкекский городской суд

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбекова внесены предложения по 4 кандидатам для назначения на должность судьи в Бишкекский городской суд.

17 января 2018 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями названного Совета по 3 кандидатам на должность судьи Бишекекского городского суда.

Изучив материалы по одному из претендентов, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данному кандидату на должность судьи вышеназванного суда в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.

По кандидатам на должности судей местных судов Кыргызской Республики и отдельным действующим судьям Бишкекского городского суда Главой государства изданы указы.

Первым Указом по предложению Совета судей Кыргызской Республики в связи с истечением сроков полномочий с 17 января 2018 года прекращены полномочия 8 судей Бишкекского городского суда.

Вторым Указом отобранные 3 кандидата назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией КР: Албанова Джумагуль Кубегеновна, Алыбаев Азамат Артельевич, Горшковская Ирина Вадимовна.

Третьим Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в Бишкекский городской суд.

Указы вступают в силу со дня подписания.