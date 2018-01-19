Постановление Правительства КР №17 от 15 января 2018 года



О регулировании частной ветеринарной практики в Кыргызской Республике

В целях реализации статей 6, 23-26 Закона Кыргызской Республики «О ветеринарии», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить:

- Положение о порядке осуществления частной ветеринарной практики в Кыргызской Республике согласно приложению 1;

- Положение о порядке регистрации/перерегистрации и ведении Реестра ветеринарных врачей и параветеринарных специалистов в Кыргызской Республике согласно приложению 2;

— Положение о делегировании отдельных государственных полномочий в области ветеринарии согласно приложению 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

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Премьер-министр С.Дж.Исаков