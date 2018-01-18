Постановление Правительства КР № 855 от 30 декабря 2017 года



Об утверждении Положения о формировании перечня инвестиционных проектов, реализуемых в форме капитальных вложений, финансируемых из республиканского бюджета

В целях обеспечения реализации институциональных преобразований в секторе государственного управления посредством инвестиционных проектов, в соответствии со статьями 28 и 29 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Положение о формировании перечня инвестиционных проектов, реализуемых в форме капитальных вложений, финансируемых из республиканского бюджета, согласно приложению.

Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для государственных нужд и их финансировании за счет средств республиканского бюджета» от 11 сентября 2006 года № 652;

-…постановление Правительства Кыргызской Республики

«О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 11 сентября 2006 года № 652 «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для государственных нужд и их финансировании за счет средств республиканского бюджета» от 4 апреля 2008 года № 123;

-…постановление Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении критериев отбора объектов образования для включения в перечень объектов и строек, финансируемых из республиканского бюджета» от 26 декабря 2014 года № 732.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.

Премьер-министр С.Дж.Исаков