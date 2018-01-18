Постановление Правительства КР № 855 от 30 декабря 2017 года
Об утверждении Положения о формировании перечня инвестиционных проектов, реализуемых в форме капитальных вложений, финансируемых из республиканского бюджета
В целях обеспечения реализации институциональных преобразований в секторе государственного управления посредством инвестиционных проектов, в соответствии со статьями 28 и 29 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Утвердить Положение о формировании перечня инвестиционных проектов, реализуемых в форме капитальных вложений, финансируемых из республиканского бюджета, согласно приложению.
Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для государственных нужд и их финансировании за счет средств республиканского бюджета» от 11 сентября 2006 года № 652;
-…постановление Правительства Кыргызской Республики
«О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 11 сентября 2006 года № 652 «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для государственных нужд и их финансировании за счет средств республиканского бюджета» от 4 апреля 2008 года № 123;
-…постановление Правительства Кыргызской Республики
«Об утверждении критериев отбора объектов образования для включения в перечень объектов и строек, финансируемых из республиканского бюджета» от 26 декабря 2014 года № 732.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.
Премьер-министр С.Дж.Исаков