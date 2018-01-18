О внесении изменений в постановление о регламенте правительства

Постановление Правительства КР № 21 от 15 января 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Регламенте Правительства Кыргызской Республики» от 10 июня 2013 года № 341

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики

«О Регламенте Правительства Кыргызской Республики» от 10 июня 2013 года № 341 следующие изменения:

в Регламенте Правительства Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«7. Премьер-министр руководит, обеспечивает и организует работу Правительства, ведет заседания Правительства, дает поручения членам Правительства, руководителям иных органов исполнительной власти, контролирует, запрашивает и заслушивает их отчеты о проделанной работе по исполнению Конституции Кыргызской Республики, законов Кыргызской Республики, вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика, и решений Правительства, а также по исполнению поручений, указанных в указах Президента Кыргызской Республики и постановлениях Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

8. Правительство в пределах своих полномочий организует исполнение органами исполнительной власти Конституции Кыргызской Республики и законов Кыргызской Республики, осуществляет систематический контроль за их исполнением, а также за исполнением вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика, и принимает меры по устранению нарушений законодательства Кыргызской Республики.»;

— в пункте 9 слова «актов Президента Кыргызской Республики, постановлений Жогорку Кенеша Кыргызской Республики,» исключить;

— в пункте 12:

абзац второй после слов «Зарубежные командировки» дополнить словами «статс-секретарей,»;

абзац четвертый после слов «их заместители» дополнить словами «, а также статс-секретари государственных органов исполнительной власти»;

абзац пятый после слов «и их заместителей» дополнить словами «, а также статс-секретарей»;

— абзац третий пункта 17 изложить в следующей редакции:

«Проведение внеочередных заседаний Правительства, а также рассмотрение на очередных заседаниях Правительства дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется в порядке, определенном пунктами 33-3311 настоящего Регламента.»;

— пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Проект повестки заседания Правительства формируется Аппаратом Правительства за 5 дней до заседания и с соответствующими материалами представляется Премьер-министру.

Одобренные Премьер-министром проекты повестки заседания и соответствующих материалов рассылаются посредством электронной почты членам Правительства и остальным участникам заседания, не позднее чем за 1 день до даты заседания.

Повестка заседания Правительства утверждается непосредственно на заседании.»;

— пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. По инициативе Премьер-министра либо членов Правительства по согласованию с Премьер-министром в повестку дня очередного заседания Правительства могут включаться дополнительные (внеплановые) вопросы.

В случае, если решение о включении в повестку дня очередного заседания Правительства дополнительного (внепланового) вопроса было принято не менее чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания, то государственный орган, ответственный за подготовку вопроса, вносит не менее чем за 3 календарных дня в курирующее структурное подразделение Аппарата Правительства:

— сопроводительное письмо государственного органа;

— проект решения, завизированный руководителем государственного органа-разработчика или лицом, его замещающим, а также руководителем юридической службы органа-разработчика, с указанием фамилии, инициалов и даты;

— справку-обоснование к проекту решения, подписанную руководителем государственного органа-разработчика или лицом, его замещающим;

— сравнительную таблицу (в случае внесения изменений и (или) дополнений в акт);

— сводную таблицу, с указанием в ней всех как учтенных или неучтенных замечаний и предложений (с обоснованием), так и отметки о том, что проект согласован без замечаний, в случае если проект решения согласован с заинтересованными государственными органами;

— аналитическую записку, подготовленную на основании анализа регулятивного воздействия, если проект решения направлен на установление прав, обязанностей и требований в отношении предпринимательской деятельности, а также на регулирование отношений между органами государственной власти и предпринимателями;

— электронный носитель.»;

— дополнить пунктами 331- 3311 следующего содержания:

«331. По инициативе Премьер-министра либо членов Правительства по согласованию с Премьер-министром для оперативного рассмотрения проектов решений Правительства, требующих оперативного и безотлагательного принятия, могут проводиться внеочередные (оперативные) заседания Правительства (далее — заседание Правительства).

К случаям, требующим безотлагательного принятия решения, относятся предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций или природных катаклизмов на территории Кыргызской Республики, вопросы, связанные с реализацией Программы цифровой трансформации «Таза Коом», национальной безопасности,

международного сотрудничества, а также вопросы, определяемые поручением Премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров.

332. Проект решения Правительства, планируемый к рассмотрению на заседании Правительства, вносится органом-разработчиком на рассмотрение Премьер-министра с сопроводительным письмом, с соблюдением условий проведения процедуры общественного обсуждения, анализа регулятивного воздействия (в случае необходимости).

333. Не позднее 2 рабочих дней со дня поступления проекта решения Аппарат Правительства организует согласование проекта решения с Премьер-министром, курирующим вопрос вице-премьер-министром на предмет его целесообразности, актуальности и срочности рассмотрения на заседании Правительства.

334. В случае принятия положительного решения по проекту Аппарат Правительства обеспечивает незамедлительное направление проекта решения министерствам, государственным комитетам, государственным органам и организациям, чью сферу деятельности затрагивает проект решения Правительства, с указанием электронного адреса органа-разработчика, для выражения позиции по данному проекту решения.

При этом перечень государственных органов и организаций, сферу деятельности которых затрагивает проект решения, указывается органом-разработчиком в справке-обосновании к проекту.

335. Министерства, государственные комитеты, государственные органы и организации, чью сферу деятельности затрагивает проект решения, не позднее 3 рабочих дней со дня получения проекта решения направляют свою позицию по проекту решения в адрес органа-разработчика (на электронный адрес).

336. Орган-разработчик, не позднее 2 рабочих дней со дня получения соответствующих заключений государственных органов, в порядке и сроки, указанные в пункте 335 настоящего Регламента, обеспечивает доработку проекта на основании их замечаний и предложений и вносит его в Аппарат Правительства со следующими документами:

— сопроводительное письмо государственного органа;

— проект решения, завизированный руководителем государственного органа-разработчика или лицом, его замещающим, а также руководителем юридической службы органа-разработчика, с указанием фамилии, инициалов и даты;

— справка-обоснование к проекту решения, подписанная руководителем государственного органа-разработчика или лицом, его замещающим;

— сравнительная таблица (в случае внесения изменений и (или) дополнений в акт);

— сводная таблица, с указанием в ней всех как учтенных или неучтенных замечаний и предложений (с обоснованием), так и отметки о том, что проект согласован без замечаний;

— аналитическая записка, подготовленная на основании анализа регулятивного воздействия, если проект решения направлен на установление прав, обязанностей и требований в отношении предпринимательской деятельности, а также регулирование отношений между государственными органами и предпринимателями;

— электронный носитель.

337. Ответственность за качество и содержание вносимого проекта решения Правительства (на государственном и официальном языках) возлагается на руководителя органа-разработчика или его заместителя, внесшего в Аппарат Правительства данный проект решения.

338. Аппарат Правительства, не позднее, чем за 1 день до даты проведения заседания Правительства, извещает министерства, государственные комитеты, государственные органы и организации, чью сферу деятельности затрагивает проект решения, о дате, времени и месте проведения заседания, с одновременным направлением проекта повестки заседания Правительства.

339. На заседании Правительства выступает руководитель органа-разработчика с информацией о целях и задачах, которые будут достигнуты в результате принятия рассматриваемого проекта решения, о высказанных замечаниях и предложениях к проекту и т.д.

При обсуждении проектов решений в прениях также могут выступать приглашенные руководители государственных органов и организаций.

3310. По результатам обсуждения на заседании Правительства при согласовании проектов решений:

— без замечаний и предложений — в течение 2 рабочих дней соответствующие структурные подразделения Аппарата Правительства оформляют проект на соответствующих бланках и вносят на подпись Премьер-министру;

— с замечаниями и предложениями — в течение 1 рабочего дня

орган-разработчик дорабатывает их с учетом замечаний и предложений и вносит в соответствующие структурные подразделения Аппарата Правительства, которые в течение 2 рабочих дней оформляют проект на соответствующих бланках и вносят на подпись Премьер-министру.

Лингвистическая экспертиза (редактирование и перевод) проекта решения проводится в срочном порядке.

3311. По итогам состоявшегося заседания Правительства соответствующее структурное подразделение Аппарата Правительства в течение 1 рабочего дня готовит проект протокольного решения, в котором отражаются высказанные в ходе рассмотрения проекта решения замечания и предложения, включая принятое по нему решение, и передает в структурное подразделение Аппарата Правительства, ведающее вопросами подготовки и проведения заседаний Правительства, для подготовки проекта протокола внеочередного (оперативного) заседания Правительства.«;

— абзац первый пункта 41 изложить в следующей редакции:

«41. Правительство издает акты в форме постановлений и распоряжений. Акты Правительства, содержащие нормы права, принимаются в форме постановления, а остальные акты принимаются в форме распоряжения.»;

— пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Проекты решений Правительства разрабатываются во исполнение Конституции и законов Кыргызской Республики, а также решений Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики.

Проекты нормативных правовых актов разрабатываются также в рамках инвентаризации нормативных правовых актов по поручению Премьер-министра, вице-премьер-министров, Аппарата Правительства, по предложению Министерства юстиции, либо по собственной инициативе.

Инвентаризация нормативных правовых актов проводится на предмет:

— полноты соответствия Конституции Кыргызской Республики;

— полноты правового регулирования вопроса;

— выявления излишнего правового регулирования вопроса;

— отсутствия в них противоречий и коллизий;

— минимизации возникновения коррупционных рисков.

Проекты нормативных правовых актов, подготовленные в рамках инвентаризации, подлежат рассмотрению Межведомственной комиссией по инвентаризации нормативных правовых актов, в порядке, определяемом ее положением, и при ее одобрении подлежат согласованию в порядке, определенном настоящим Регламентом.»;

— абзацы восьмой и девятый пункта 47 изложить в следующей редакции:

«Руководители государственных органов, а также их заместители, ответственные за внесение в Правительство проектов решений, несут персональную ответственность за соответствие положений проекта законодательству Кыргызской Республики и требованиям настоящего Регламента.

В случае внесения в Правительство проектов решений, не соответствующих законодательству и требованиям настоящего Регламента, к руководителю государственного органа или его заместителю, внесшего в Правительство данный проект решения, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.»;

— пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Проекты постановлений Правительства разрабатываются в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики

«О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», проекты распоряжений Правительства разрабатываются с учетом правил нормотворческой техники.»;

— в пункте 51:

в абзаце восьмом в тексте на официальном языке слово «десятью» заменить словом «девятью»;

абзацы двенадцатый и тринадцатый признать утратившими силу;

— пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. В период отсутствия руководителя государственного органа исполнительной власти по причине отпуска, болезни, командировки, освобождения от должности или отстранения от должности в связи с проведением служебного расследования или следствия проекты решений Правительства согласовываются заместителем, на которого возложено исполнение обязанностей руководителя данного государственного органа.

В этом случае согласование проектов решений Правительства заместителем руководителя государственного органа является позицией государственного органа и не считается согласованием как члена Правительства.»;

— в пункте 55 слово «трех» заменить словом «четырех»;

— в пункте 56:

абзац второй дополнить вторым и третьим предложениями следующего содержания:

«Тексты проектов актов должны быть отпечатаны шрифтом «Times New Roman», размером 14, через 1 интервал. При уменьшении объема страниц путем копирования двух страниц на одном листе, размер шрифта должен составлять — 16.»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Допускается согласование проектов актов путем использования согласующими органами электронных версий проектов актов и пакета сопроводительных документов, которые должны быть опубликованы органом-разработчиком на его официальном сайте. При этом, в Министерство юстиции на согласование направляются доработанные проекты актов и сопроводительные документы в печатном виде.»;

— пункт 59 изложить в следующий редакции:

«59. При согласовании проектов решений согласующие государственные органы дают заключения в рамках своей компетенции.

Министерство юстиции проводит специализированные виды экспертиз, указанные в Законе Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», за исключением экологической экспертизы, и по результатам дает заключение, которое содержит итоги данных экспертиз, включая оценку проекта на предмет:

— полноты соответствия Конституции и законодательству Кыргызской Республики;

— полноты правового регулирования вопроса;

— исключения излишнего регулирования вопроса;

— наличия либо отсутствия противоречий и коллизий;

— минимизации возникновения коррупционных рисков;

— соблюдения правил нормотворческой техники;

— наличия либо отсутствия в проекте коррупциогенных факторов;

— необходимости проведения общественного обсуждения;

— согласования его со всеми заинтересованными государственными органами и организациями;

— полноты исполнения решения Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, в случае разработки проекта нормативного правового акта, вытекающего из указанного решения.

Министерство финансов проводит оценку финансовых последствий принятия соответствующих решений для государственного бюджета и внебюджетных фондов, а также на предмет наличия источников финансирования и соответствия законодательству предлагаемых механизмов выделения финансовых средств, в том числе предоставления (пролонгации) бюджетных ссуд и кредитов.

Министерство экономики проводит оценку влияния соответствующих решений на макроэкономические показатели развития страны и их последствий для субъектов предпринимательской деятельности, а также экспертизу анализа регулятивного воздействия (АРВ) проектов нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность.

Иные государственные органы проводят оценку проекта на предмет его соответствия отраслевому законодательству, разрабатываемой и реализуемой государственной политике в соответствующей сфере отношений, а также принятым программам.

По итогам рассмотрения проекта решения согласующий государственный орган должен представить разработчику один из следующих вариантов ответа:

1) проект решения согласован без замечаний (виза руководителя на листе согласования);

2) проект решения согласовывается при условии устранения имеющихся замечаний. При этом в сопроводительном письме (заключении) согласующего государственного органа указываются замечания и предложения к проекту, а также в обязательном порядке предложения по их устранению и учету;

3) в согласовании проекта отказано. Лист согласования не подписывается, а в сопроводительном письме (заключении), подписанном руководителем согласующего государственного органа, указывается мотивировка причин отказа в согласовании проекта акта.«;

— абзацы второй и третий пункта 61 признать утратившими силу;

— пункт 62 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Проекты нормативных правовых актов, вытекающих из решения Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, не подлежат общественному обсуждению.»;

— пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. Проекты актов представляются в Министерство юстиции на экспертизу и согласование только после их согласования с государственными органами, указанными в пункте 51 настоящего Регламента (за исключением проектов решений, направленных Аппаратом Правительства), с приложением окончательной версии проекта акта, копий заключений, листов согласований, матрицы разногласий (при ее наличии), справки-обоснования, сравнительной и сводной таблиц.

В случае непредставления документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Министерство юстиции приостанавливает рассмотрение проекта актов по существу до представления необходимых документов.»;

— дополнить пунктом 641 следующего содержания:

«641. Проекты актов, которые потребуют финансовых и материальных затрат из государственного бюджета или приводят к уменьшению доходной части государственного бюджета, представляются в Министерство финансов с финансово-экономическими расчетами.

В случае непредставления финансово-экономических расчетов Министерство финансов вправе отказать в представлении заключения.»;

— в пункте 68:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«68. Проект распоряжения Правительства подготавливается с соблюдением условий настоящего Регламента.»;

в абзаце третьем слово «десятью» заменить словом «девятью»;

— в пункте 69:

по всему тексту абзаца четвертого слова «нормативного правового акта» заменить словами «решения Правительства»;

в абзаце восьмом слова «нормативных правовых актов» заменить словами «решений Правительства»;

в абзаце десятом слова «нормативный правовой акт» заменить словом «акт»;

в абзаце двадцатом слова «нормативные правовые акты» заменить словом «акты»;

абзац двадцать третий дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Проекты актов, внесенные в Аппарат Правительства с нарушением требований данного абзаца, возвращаются структурным подразделением Аппарата Правительства, в компетенцию которого входят вопросы соблюдения требований, предъявляемых к проектам актов, вносимых в Аппарат Правительства.»;

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«В случае превышения объема текста проекта акта свыше десяти машинописных страниц допускается проставление с обратной стороны документа печатей структурного подразделения органа-разработчика, ведающего вопросами делопроизводства.»;

— пункт 75 после слов «иных государственных органов,» дополнить словами «а также их заместители,»;

— пункт 80 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Проекты актов, вытекающих из решений Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, не могут быть возвращены органам-разработчикам в связи с их нецелесообразностью.»;

— в пункте 82:

в абзаце первом слова «нормативных правовых актов» заменить словом «актов»;

в абзаце втором слова «нормативного правового акта» заменить словом «акта»;

в абзаце третьем слова «нормативного правового акта» заменить словом «акта»;

— в пункте 91:

в абзаце первом подпункта «а» слова «министерства и ведомства» заменить словами «министерства, государственного комитета и ведомства»;

в подпункте «б» слова «или новой редакции» исключить;

в подпункте «е» слова «министерств и ведомств» заменить словами «министерств, государственных комитетов и ведомств»;

— абзац пятый пункта 92 изложить в следующей редакции:

«Официальный представитель Правительства уполномочивается представлять законопроект в Жогорку Кенеше и его комитетах, при необходимости, в целях продвижения законопроекта соглашаться с предложениями депутатов об изменении текста законопроекта, вносить в Жогорку Кенеш и его комитеты предложение о приостановлении рассмотрения законопроекта.»;

— в пункте 106:

слова «дата подписания поручения» заменить словами «дата поступления поручения исполнителю»;

дополнить третьим предложением следующего содержания:

«Выходные и нерабочие праздничные дни не включаются в период течения срока исполнения поручения.»;

— пункт 107 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Поручения, требующие проведения специализированных видов экспертиз проектов актов, выполняются в сроки, установленные в пункте 54 настоящего Регламента.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков