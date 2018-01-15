Внесено изменение в Закон Кыргызской Республики «О статусе военнослужащих»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О статусе военнослужащих».
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 ноября 2017 года.
В Закон внесено изменение, согласно которому лица, прошедшие срочную военную службу, имеют преимущественное право поступления в организации начального, среднего и высшего профессионального образования в Кыргызской Республике.
Кроме того, согласно новым изменениям, результаты общереспубликанского тестирования, сданного лицом до прохождения им срочной военной службы, действительны в течение 3 лет.
Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.