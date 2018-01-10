Постановление Правительства КР № 2 от 5 января 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Кыргызской Республики» от 13 августа 2011 года № 466

В целях усиления мер по профилактике и предупреждению несчастных случаев на водных объектах Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Кыргызской Республики» от 13 августа 2011 года № 466 следующие изменения:

в Правилах охраны жизни людей на водных объектах Кыргызской Республики, утвержденных вышеуказанным постановлением:

— дополнить пунктом 231 следующего содержания:

«231. Ежегодно в преддверии летнего туристического сезона территориальные подразделения уполномоченного государственного органа, осуществляющего надзор и контроль по вопросам экологической и технической безопасности, осуществляют мониторинг мест, опасных для купания. По результатам мониторинга оповещают в письменной форме соответствующие органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты, на балансе или в ведении которых находятся вышеуказанные водные объекты, для дальнейшего осуществления мероприятий по установке предупреждающих знаков о запрете купания и ограждения мест с сильным течением или заболоченных водных объектов.»;

— пункт 24 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В целях профилактики несчастных случаев несовершеннолетних на воде уполномоченным государственным органом в области образования совместно с уполномоченным государственным органом в области гражданской защиты проводятся внеклассные двухчасовые занятия-семинары для учащихся общеобразовательных организаций о безопасном поведении на воде.»;

— пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Для обеспечения безопасности населения и предотвращения несчастных случаев причалы малых плавсредств, а также используемые для посадки-высадки пассажиров, уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственный надзор и контроль по вопросам экологической и технической безопасности, проводится ежегодное техническое освидетельствование причалов малых плавсредств.»;

в приложении 1 к Правилам охраны жизни людей на водных объектах Кыргызской Республики, утвержденным вышеуказанным постановлением:

— пункте 6:

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«- перед началом курортного сезона собственник спасательной станции (поста) представляет катера, шлюпки (спасательные плавсредства) уполномоченному государственному органу, осуществляющему государственный надзор и контроль по вопросам экологической и технической безопасности, на предмет технического освидетельствования и допуска к плаванию;»;

в абзаце четырнадцатом слова «Государственной транспортной инсп2екции при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченного государственного органа, осуществляющего управление в области водного транспорта».

2. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Министерству образования и науки Кыргызской Республики и Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики:

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

— принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков