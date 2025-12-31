Милиция усилила меры общественной безопасности на рынках Бишкека

В преддверии новогодних праздников сотрудники Управления патрульной службы милиции несут службу в усиленном режиме на рынках города Бишкек.

Как сообщили в УПСМ, основные меры направлены на обеспечение общественного порядка, предупреждение правонарушений и создание безопасных условий для граждан в местах массового скопления людей. Сотрудники милиции проводят патрулирование, профилактические беседы с гражданами и обеспечивают оперативное реагирование на возможные инциденты.

В ведомстве призвали горожан соблюдать общественный порядок и с пониманием относиться к проводимым мерам безопасности.