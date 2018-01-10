О внесении изменения в постановление о МЧС КР

Постановление Правительства КР № 8 от 8 января 2018 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 115

В целях своевременного принятия эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 115 следующее изменение:

в Положении о Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в главе 4 пункт 9 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«- возлагать на подведомственные подразделения, государственные учреждения и предприятия министерства проведение государственных закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных закупках.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков