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Об экспериментальном проектировании и строительстве жилых комплексов

Постановление Правительства КР № 832 от 25-декабря 2017 года

Об экспериментальном проектировании и строительстве жилых комплексов в городе Бишкек и в селе Кок Жар Аламудунского района Чуйской области 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Считать проектирование и строительство пятнадцати жилых домов экспериментальным проектом, с учетом внедрения поквартирного теплоснабжения жилых зданий теплогенераторами на газовом топливе:

- жилого комплекса, состоящего из шести домов, в городе Бишкек по адресу: улица Калыка Акиева, 1а;

- девяти домов в жилом массиве «Сейтек», расположенные по адресу: Чуйская область, Аламудунский район, село Кок Жар, улица Карагул-Акмат, без номера.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Газпром Кыргызстан» решить вопрос обеспечения газоснабжением в достаточном объеме для пищеприготовления, отопления жилых домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, при положительных результатах проектирования, строительства и эксплуатации экспериментальных объектов, разработать и внести в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие сферу проектирования и строительства систем газоснабжения жилых зданий высотой не более 10 этажей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. 

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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