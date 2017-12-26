О внесении изменений в постановление правительства КР

Постановление Правительства КР № 828 от 20 декабря 2017 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию» от 22 мая 2013 года № 278

В целях реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаны доорго кырк кадам», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 августа 2017 года № 1836-VI, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию» от 22 мая 2013 года № 278 следующие изменения:

в Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию, утвержденной вышеуказанным постановлением:

— пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Органы дипломатической службы, загранучреждения Кыргызской Республики, представительства государственных органов Кыргызской Республики в иностранных государствах и при международных организациях, не входящих в систему органов дипломатической службы, уплачивают страховые взносы в размере 25,25 процента, в том числе:

а) работодатели — ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в пользу работников загранучреждений Кыргызской Республики, командированных в длительную заграничную командировку уполномоченным органом в сфере иностранных дел, иных работников загранучреждений Кыргызской Республики, нанимаемых в государстве пребывания из числа граждан Кыргызской Республики, а также представительств государственных органов Кыргызской Республики в иностранных государствах и при международных организациях, не входящих в систему органов дипломатической службы, — в размере 15,25 процента, из них:

в Пенсионный фонд — 15 процентов;

в Фонд оздоровления трудящихся — 0,25 процента;

— работодатели — ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в пользу работников — иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Кыргызской Республике или проживающих в другом государстве, но состоящих в трудовых отношениях с юридическим лицом, зарегистрированным в Кыргызской Республике, — в размере 3 процентов в солидарную часть Пенсионного фонда.

Размер страховых взносов от выплат, начисленных загранучреждениями Кыргызской Республики в пользу иностранных граждан, нанятых в государстве пребывания, определяется исходя из заработной платы работников Министерства иностранных дел Кыргызской Республики в национальной валюте;

б) сотрудники дипломатической службы и работники загранучреждений Кыргызской Республики, командированные в длительную заграничную командировку уполномоченным органом в сфере иностранных дел, иные работники загранучреждений Кыргызской Республики, нанимаемые в государстве пребывания из числа граждан Кыргызской Республики, а также представительств государственных органов Кыргызской Республики в иностранных государствах и при международных организациях, не входящих в систему органов дипломатической службы, — ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в их пользу, независимо от источников финансирования:

— мужчины, рожденные позднее 1 января 1964 года, и женщины, рожденные позднее 1 января 1969 года, — в размере 10 процентов, из них:

в Пенсионный фонд — 8 процентов;

в Государственный накопительный пенсионный фонд — 2 процента;

— мужчины, рожденные ранее 1 января 1964 года, и женщины, рожденные ранее 1 января 1969 года, — в размере 10 процентов в Пенсионный фонд;

— пенсионеры — ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в их пользу, независимо от источников финансирования, — в размере 8 процентов в Пенсионный фонд;

— инвалиды I и II групп (за исключением инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц) — ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в их пользу, независимо от источников финансирования, — в размере 2 процентов в Пенсионный фонд.";

— дополнить пунктом 8*1 следующего содержания:

"81.Отчисление на социальное страхование сотрудников дипломатической службы, работников загранучреждений Кыргызской Республики, командированных в длительную заграничную командировку уполномоченным органом в сфере иностранных дел, иных работников загранучреждений Кыргызской Республики, нанимаемых в государстве пребывания из числа граждан Кыргызской Республики, за исключением работников представительств государственных органов Кыргызской Республики в иностранных государствах и при международных организациях, не входящих в систему органов дипломатической службы, осуществляется в централизованном порядке Министерством иностранных дел Кыргызской Республики в региональном управлении Социального фонда Кыргызской Республики по месту своей регистрации.

Размер страховых взносов определяется исходя из заработной платы в национальной валюте сотрудников центрального аппарата Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, а для глав загранучреждений — из заработной платы заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики.

Отчисление на социальное страхование работников представительств государственных органов Кыргызской Республики в иностранных государствах и при международных организациях, не входящих в систему органов дипломатической службы, осуществляется государственным органом, при котором создано представительство, в региональном управлении Социального фонда Кыргызской Республики.

Медицинское страхование сотрудников дипломатической службы и работников загранучреждений Кыргызской Республики, командированных в длительную заграничную командировку уполномоченным органом в сфере иностранных дел, иных работников загранучреждений Кыргызской Республики, нанимаемых в государстве пребывания из числа граждан Кыргызской Республики, а также представительств государственных органов Кыргызской Республики в иностранных государствах и при международных организациях, не входящих в систему органов дипломатической службы, осуществляется в стране пребывания из средств республиканского бюджета.

Сотрудники дипломатической службы и работники загранучреждений Кыргызской Республики, командированные в длительную заграничную командировку уполномоченным органом в сфере иностранных дел, иные работники загранучреждений Кыргызской Республики, нанимаемые в государстве пребывания из числа граждан Кыргызской Республики, а также представительств государственных органов Кыргызской Республики в иностранных государствах и при международных организациях, не входящих в систему органов дипломатической службы, подлежат персонифицированному учету в Социальном фонде Кыргызской Республики на основании справки о присвоении персонального идентификационного номера, выдаваемого уполномоченным государственным органом в сфере регистрации.«;

— в абзаце первом пункта 36 после слов «в размере» дополнить словами «не менее».

2. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке социального страхования работников загранучреждений Кыргызской Республики» от 12 ноября 1998 года № 735;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 12 ноября 1998 года № 735 «Об утверждении Положения о порядке социального страхования работников загранучреждений Министерства иностранных дел Кыргызской Республики» от 23 октября 2006 года № 744;

— пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 10 ноября 2006 года № 785.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.