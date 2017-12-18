Об утверждении положения о прохождении военной подготовки

Постановление Правительства КР № 805 от 13 декабря 2017 года



Об утверждении Положения о порядке отбора, организации и прохождения военной подготовки граждан по программе офицеров запаса

В целях повышения эффективности подготовки офицеров запаса для Вооруженных Сил Кыргызской Республики и реализации статьи 10 Закона Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке отбора, организации и прохождения военной подготовки граждан по программе офицеров запаса согласно приложению.

2. Государственному комитету по делам обороны Кыргызской Республики и Министерству образования и науки Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики

«О подготовке офицеров запаса для Вооруженных Сил Кыргызской Республики» от 8 июля 2004 года № 519;

— пункт 5 постановления Правительства Кыргызской Республики

«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 12 ноября 2004 года № 836;

— пункт 5 постановления Правительства Кыргызской Республики

«О некоторых вопросах реорганизации высших учебных заведений Кыргызской Республики» от 27 июня 2005 года № 260;

— пункт 6 постановления Правительства Кыргызской Республики

«О реализации Указа исполняющего обязанности Президента Кыргызской Республики «О создании Кыргызского государственного технического университета имени И.Раззакова» от 3 мая 2005 года» от 29 июля 2005 № 326;

— пункт 4 постановления Правительства Кыргызской Республики

«О дополнительных мерах по становлению и дальнейшему развитию Ошского государственного юридического института» от 25 января 2007 года № 22;

— пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики

«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 6 сентября 2010 года № 190;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О подготовке офицеров запаса для Вооруженных Сил Кыргызской Республики от 8 июля 2004 года № 519» от 24 октября 2014 года № 617;

— пункт 6 постановления Правительства Кыргызской Республики

«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 27 апреля 2016 года № 217.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков