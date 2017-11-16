Постановление Правительства КР от 15 ноября 2017 года № 743



О Программе Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы

В целях предупреждения и борьбы с торговлей людьми, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

— Программу Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы согласно приложению 1;

— План мероприятий по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы (далее — План мероприятий) согласно приложению 2.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления (по согласованию):

— принять меры по выполнению в полном объеме и в установленные сроки Плана мероприятий;

— по итогам полугодия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Государственную службу миграции при Правительстве Кыргызской Республики.

3. Государственной службе миграции при Правительстве Кыргызской Республики:

— представлять сводную информацию в Аппарат Правительства Кыргызской Республики по итогам полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

— разработать и внести в установленном порядке на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми», в части включения уполномоченного органа по вопросам миграции в состав субъектов, осуществляющих деятельность по предупреждению и борьбы с торговлей людьми.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О Программе Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2013-2016 годы» от 14 января 2013 года № 14.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Prilozheniya-4.rar

Премьер-министр С.Дж.Исаков