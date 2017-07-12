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Подписан закон о ратификации соглашений с Европейским банком реконструкции

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития (Проект по реабилитации открытого акционерного общества «Ошэлектро») и Грантового соглашения между Кыргызской Республикой, открытым акционерным обществом «Ошэлектро» и Европейским банком реконструкции и развития по инвестиционному гранту от Европейской комиссии по линии Инвестиционного механизма Европейского Союза для Центральной Азии (ИФКА) для целей Проекта по реабилитации открытого акционерного общества «Ошэлектро», подписанных 5 октября 2016 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 июня 2017 года.

Целями вышеуказанных соглашений являются:

 — привлечение инвестиций на проведение мероприятий по модернизации и укреплению распределительных сетей;

— приобретение и установка современного прибора учета автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ);

— другие мероприятия по усилению мощности линий и трансформаторов системы электроснабжения города Ош и Ошской области.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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