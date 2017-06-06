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Об утверждении соглашения между правительствами Кыргызстана и Латвии

Постановления Правительства КР № 316 от 31 мая 2017 года

Об утверждении Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в области образования и науки, подписанного 17 октября 2016 года в городе Бишкек

В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое на государственном языке Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в области образования и науки, подписанное 17 октября 2016 года в городе Бишкек.

2. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить латвийскую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.

3. Определить Министерство образования и науки Кыргызской Республики органом, ответственным за реализацию настоящего Соглашения.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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