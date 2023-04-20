Ратифицировано соглашение между кабмином КР и правительством РУз

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники в Кыргызской Республике, подписанного 27 января 2023 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 15 марта 2023 года.

Данный Закон принят в целях выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники в Кыргызской Республике, подписанного 27 января 2023 года в городе Бишкек.

Ратификация данного Соглашения позволит реализовать инвестиционный проект по организации сборочного производства легковой и коммерческой техники на территории Кыргызской Республики.

Реализация проекта в Кыргызской Республике даст импульс развитию автомобилестроительной отрасли республики, увеличению доли промышленности в ВВП, обновлению автомобильного парка, созданию новых более 2000 рабочих мест, созданию новых производств в части комплектующих для автотранспортных средств, что соответственно положительно отразится на динамике развития экономики страны.