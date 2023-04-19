Подписано постановление о аэропортах Кыргызстана

Постановление Кабинета Министров от 17.04.23 года № 201

О мерах по проектированию, строительству, реконструкции, реабилитации, капитальному ремонту внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов Кыргызской Республики

В целях обеспечения эффективного государственного регулирования в сфере проектирования, строительства, реконструкции, реабилитации, капитального ремонта внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов, в соответствии со статьей 17 Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках», статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики

«О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить, что проектирование, строительство, реконструкция, реабилитация, капитальный ремонт внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов Кыргызской Республики осуществляются исключительно Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики через свои подведомственные организации за счет средств открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Манас».

2. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Международный аэропорт «Манас»:

1) в месячный срок предоставить Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики перечень работ, необходимых для реализации пункта 1 настоящего постановления;

2) обеспечить разработку и согласование соответствующей проектно-сметной документации для выполнения указанных в перечне работ;

3) заключить в установленном порядке договоры с государственными предприятиями «Проектно-изыскательский институт «Кыргыздортранспроект» и «Кыргызавтожол» при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики на выполнение соответствующих работ.

3. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики» от 1 июля 2021 года № 55 следующие изменения:

в Положении о Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 1 слова «и дорог» заменить словами «, дорог, в том числе внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов»;

— абзац шестой пункта 12 изложить в следующей редакции:

«— создание условий для строительства, поддержания и улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования, внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов;».

4. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по преобразованию системы дорожной отрасли» от 24 декабря 2021 года № 346 следующие изменения:

1) в Уставе государственного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Кыргыздортранспроект» при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункты 12, 13 после слова «дорог» дополнить словами

«, внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов»;

— в пункте 14:

подпункт 12 после слова «строительству» дополнить словами

«, строительству внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов,»;

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) внедрение в дорожное строительство, строительство внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов через проектирование достижений науки и техники в области дорожного строительства, производство строительных материалов, конструкций, инженерных систем и сооружений;»;

2) в Уставе государственного предприятия «Кыргызавтожол» при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Основной целью деятельности Предприятия является выполнение заказа по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов и удовлетворение нужд государства, юридических и физических лиц в обеспечении бесперебойного и безопасного движения автотранспортных средств на участках развитой дорожной сети.»;

— подпункты 2, 3 пункта 13 после слова «сооружений» дополнить словами «, внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов»;

— в пункте 14:

подпункт 1 после слова «сооружений» дополнить словами

«, внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) выполнение заказов и планов по капитальному, среднему и текущему ремонту, благоустройству автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов;».

5. Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики в установленном порядке:

1) обеспечить качественное и своевременное выполнение возложенных функций;

2) обеспечить сертификацию, повышение квалификации работников государственных предприятий и уровня ответственности соответствующих лицензий;

3) решить организационные, финансовые и иные вопросы, вытекающие из настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров