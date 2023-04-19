Подписано постановление о аэропортах Кыргызстана

Постановление Кабинета Министров от 17.04.23 года № 201
О мерах по проектированию, строительству, реконструкции, реабилитации, капитальному ремонту внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов Кыргызской Республики
В целях обеспечения эффективного государственного регулирования в сфере проектирования, строительства, реконструкции, реабилитации, капитального ремонта внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов, в соответствии со статьей 17 Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках», статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики
«О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить, что проектирование, строительство, реконструкция, реабилитация, капитальный ремонт внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов Кыргызской Республики осуществляются исключительно Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики через свои подведомственные организации за счет средств открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Манас».
2. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Международный аэропорт «Манас»:
1) в месячный срок предоставить Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики перечень работ, необходимых для реализации пункта 1 настоящего постановления;
2) обеспечить разработку и согласование соответствующей проектно-сметной документации для выполнения указанных в перечне работ;
3) заключить в установленном порядке договоры с государственными предприятиями «Проектно-изыскательский институт «Кыргыздортранспроект» и «Кыргызавтожол» при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики на выполнение соответствующих работ.
3. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики» от 1 июля 2021 года № 55 следующие изменения:
в Положении о Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— в пункте 1 слова «и дорог» заменить словами «, дорог, в том числе внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов»;
— абзац шестой пункта 12 изложить в следующей редакции:
«— создание условий для строительства, поддержания и улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования, внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов;».
4. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по преобразованию системы дорожной отрасли» от 24 декабря 2021 года № 346 следующие изменения:
1) в Уставе государственного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Кыргыздортранспроект» при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— пункты 12, 13 после слова «дорог» дополнить словами
«, внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов»;
— в пункте 14:
подпункт 12 после слова «строительству» дополнить словами
«, строительству внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов,»;
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) внедрение в дорожное строительство, строительство внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов через проектирование достижений науки и техники в области дорожного строительства, производство строительных материалов, конструкций, инженерных систем и сооружений;»;
2) в Уставе государственного предприятия «Кыргызавтожол» при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Основной целью деятельности Предприятия является выполнение заказа по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов и удовлетворение нужд государства, юридических и физических лиц в обеспечении бесперебойного и безопасного движения автотранспортных средств на участках развитой дорожной сети.»;
— подпункты 2, 3 пункта 13 после слова «сооружений» дополнить словами «, внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов»;
— в пункте 14:
подпункт 1 после слова «сооружений» дополнить словами
«, внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) выполнение заказов и планов по капитальному, среднему и текущему ремонту, благоустройству автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также внутриаэропортовых дорог, элементов аэродрома (искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропортов;».
5. Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики в установленном порядке:
1) обеспечить качественное и своевременное выполнение возложенных функций;
2) обеспечить сертификацию, повышение квалификации работников государственных предприятий и уровня ответственности соответствующих лицензий;
3) решить организационные, финансовые и иные вопросы, вытекающие из настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров