Внесены изменения в постановление кабинета министров Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров от 06.04.23 года № 199

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Среднесрочной тарифной политики Кыргызской Республики на электрическую энергию на 2021–2025 годы» от 30 сентября 2021 года № 192

В целях надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей электрической энергии в условиях дефицита, обеспечения возмещения расходов электроснабжающих организаций, а также уменьшения объемов перекрестного субсидирования между различными категориями потребителей и сохранения тарифов на электрическую энергию для малообеспеченных семей и энергоемких потребителей на действующем уровне, в соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики «Об энергетике», руководствуясь статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики», Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Среднесрочной тарифной политики Кыргызской Республики на электрическую энергию на 2021–2025 годы» от 30 сентября 2021 года № 192 следующие изменения:

в Среднесрочной тарифной политике Кыргызской Республики на электрическую энергию на 2021–2025 годы, утвержденной вышеуказанным постановлением:

— в главе 3:

в абзаце пятом слова «повышающий коэффициент 2,0» заменить словами «повышающий коэффициент 1,3»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Для насосных станций и скважин, обеспечивающих население питьевой водой, а также водой для полива сельскохозяйственных угодий, тариф на электрическую энергию устанавливается в размере 124,7 тыйына за 1 кВт.ч (без учета налогов). Данный тариф будет ежегодно корректироваться на уровень фактической инфляции за предыдущий год.»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Для муниципальных троллейбусных депо, а также пассажирских автотранспортных предприятий, использующих электрический транспорт (троллейбусы и электроавтобусы) для осуществления соответствующих услуг пассажирских перевозок, тариф на электрическую энергию составляет 191,4 тыйына за 1 кВт.ч (без учета налогов) с ежегодной корректировкой на уровень фактической инфляции за предыдущий год.»;

дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего содержания:

«Для общественных и частных станций по зарядке электромобилей с установленной мощностью до 23 кВт тариф на электроэнергию устанавливается в соответствии с заключенным с электроснабжающей организацией договором в размере 287 тыйынов за 1 кВт.ч (без учета налогов) с ежегодной корректировкой на уровень фактической инфляции за предыдущий год.

Для общественных и частных станций по зарядке электромобилей, использующих электроэнергию без ограничения потребления и мощности, тариф на электроэнергию устанавливается в соответствии с заключенным с электроснабжающей организацией договором в размере 340 тыйынов за 1 кВт.ч (без учета налогов) с корректировкой на повышающий коэффициент 1,3.»;

в абзаце четырнадцатом цифры «168» заменить цифрами «191,4»;

в абзаце шестнадцатом цифры «252» заменить цифрами «287»;

— приложения 1, 2 к вышеуказанной Среднесрочной тарифной политике Кыргызской Республики на электрическую энергию на 2021–2025 годы изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению;

— в приложении 3 к Среднесрочной тарифной политике Кыргызской Республики на электрическую энергию на 2021–2025 годы:

пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Плата для потребителей «муниципальные троллейбусные депо, а также пассажирские автотранспортные предприятия, использующие электрический транспорт (троллейбусы и электроавтобусы) для осуществления соответствующих услуг пассажирских перевозок» за потребленную электроэнергию производится по тарифу, указанному в пункте 3 приложения 1 к ССТП.»;

— дополнить пунктами 301, 302 следующего содержания:

«301. Плата за потребленную электроэнергию для потребителей «общественные и частные станции по зарядке электромобилей с установленной мощностью до 23 кВт» производится по тарифу, указанному в подпункте 3.1 приложения 1 к ССТП.

302. Плата за потребленную электроэнергию для потребителей «общественные и частные станции по зарядке электромобилей, использующие электроэнергию без ограничения потребления

и мощности» производится по тарифу, указанному в подпункте 3.2 приложения 1 к ССТП.»;

— абзац третий пункта 31 после слова «общественные» дополнить словами «и частные».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Приложение 1.docx

Приложение 2.docx

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров