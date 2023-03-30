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Назначены выборы депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О назначении досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26».

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26 Абирова Жаныбека Болотбековича, руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, статьями 59, 65 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», постановляется:

  1. Назначить досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26 седьмого созыва на воскресенье, 28 мая 2023 года.
  1. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
  1. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

1) выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов, утвержденной Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

2) оказать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в обеспечении кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в выборном процессе, обмена данными посредством системы электронного межведомственного взаимодействия, бесперебойными и безопасными каналами связи для проведения определенных законодательством процессов передачи данных, формирования списка избирателей и актуализации его данных на основе Единого государственного реестра населения;

3) обеспечить в установленном порядке реализацию иных мероприятий, вытекающих из законодательства, регулирующего проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

  1. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики при подготовке и проведении выборов обеспечить соблюдение Конституции и законов Кыргызской Республики.

5. Мэру города Бишкек оказать содействие в работе соответствующих исполнительных органов и избирательных комиссий по формированию, уточнению списка избирателей, решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/262036/
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