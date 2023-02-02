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Официально

Внесено изменение в постановление кабинета министров

Постановление Кабинета Министров № 31 от 21.01.2023 г.

О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О предельной штатной численности государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики и иных государственных органов Кыргызской Республики, в том числе технического и обслуживающего персонала» от 15 ноября 2021 года № 264

В целях полноценного осуществления возложенных на Счетную палату Кыргызской Республики задач, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О предельной штатной численности государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики и иных государственных органов Кыргызской Республики, в том числе технического и обслуживающего персонала» от 15 ноября 2021 года
№ 264 следующее изменение:

в приложении 2 к вышеуказанному постановлению:

– в пункте 5 цифры «206» заменить цифрами «246».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/257411/
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