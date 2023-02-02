Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров № 30 от 21.01.2023 г.

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о процедурах уполномоченного государственного органа по прогнозированию и исполнению бюджета по ведению учета и отчетности» от 16 августа 2017 года № 488

В целях совершенствования форм отчетов об исполнении республиканского бюджета, в соответствии со статьями 27, 116, 118 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о процедурах уполномоченного государственного органа по прогнозированию и исполнению бюджета по ведению учета и отчетности» от 16 августа 2017 года № 488 следующие изменения:

в Инструкции о процедурах уполномоченного государственного органа по прогнозированию и исполнению бюджета по ведению учета и отчетности, утвержденной вышеуказанным постановлением:

− пункт 13 дополнить абзацами пятьдесят шестым — шестидесятым следующего содержания:

«— КСК «Размещение средств»;

— КСК «Электронные платежи».

В сводном отчете баланса Главной книги по государственному бюджету:

— КСК «Размещение средств» — учитываются временно свободные средства бюджетов бюджетной системы, размещенные в коммерческих банках, которые подлежат возврату до завершения текущего бюджетного года;

— КСК «Электронные платежи» — учитываются поступления бюджетов бюджетной системы через Государственную систему электронных платежей, подлежащие учету с момента зачисления на ЕКС.«;

− в приложении 3 к вышеуказанной Инструкции:

дополнить строками пятьдесят третьей, пятьдесят четвертой следующего содержания:»

401. Размещение средств 402. Электронные платежи

».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров