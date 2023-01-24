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Ратифицировано соглашение между Кыргызстаном и Венгрией о перевозках

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Венгрии о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, подписанного 8 апреля 2021 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 декабря 2022 года.

Законом предлагается ратифицировать Соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, подписанное 8 апреля 2021 года в городе Бишкек.

Так, 8 апреля 2021 года подписано Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Венгрии для урегулирования взаимоотношений в области международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров, что создаст благоприятные условия для отечественных автоперевозчиков, позволит увеличить грузоперевозки в Венгрию и транзитом осуществлять международные перевозки в другие европейские страны для благоприятного развития двусторонних торгово-экономических отношений.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/256540/
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