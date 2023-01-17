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Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них пять Указов о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 1920 человек (1479 — взрослые и 441 — дети), большую часть которых составляют возвратившиеся на историческую родину этнические кыргызы.

Также один Указ — о выходе из гражданства Кыргызской Республики на 205 человек (187 — взрослые и 18 — дети).

Всего ходатайства на 2125 человек (1666 — взрослые и 459 — дети).
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/255928/
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