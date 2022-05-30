Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них два указа Главы государства о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 492 человек (из них 382 — взрослые и 110 — дети), большую часть которых составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину.

Также один Указ Президента Кыргызской Республики о выходе из гражданства Кыргызской Республики на 141 человека (из них 115 — взрослые и 26 — дети), всего ходатайства 633 человек (из них 497 — взрослые и 136 — дети).