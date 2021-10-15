Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на вакантные должности судей по 7 кандидатам в некоторые суды Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской областей и города Бишкек.
С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Глава государства согласился с рекомендациями Совета по всем 7 кандидатам для назначения на должность судьи.
Президент издал Указы о назначении судей для 7 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:
— Нарынская область:
Ак-Талинский районный суд:
Доулбеков Азат Азейинкулович:
Кочкорский районный суд:
Султаналиев Медел Керимжанович;
— Иссык-Кульская область:
Иссык-Кульский районный суд:
Жумаев Токтогул Темиркулович
Каракольский городской суд:
Ниязалиев Самар Анарбекович;
— Чуйская область:
Аламудунский районный суд:
Жумаков Жаныбек Темирбекович;
— город Бишкек:
Ленинский районный суд:
Бердыбаев Бакбуркан Асанканович;
Свердловский районный суд:
Айдыралиева Айсейил Абдыкадыровна.
Указы вступают в силу со дня подписания.