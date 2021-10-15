Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на вакантные должности судей по 7 кандидатам в некоторые суды Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской областей и города Бишкек.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Глава государства согласился с рекомендациями Совета по всем 7 кандидатам для назначения на должность судьи.

Президент издал Указы о назначении судей для 7 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

— Нарынская область:

Ак-Талинский районный суд:

Доулбеков Азат Азейинкулович:

Кочкорский районный суд:

Султаналиев Медел Керимжанович;

— Иссык-Кульская область:

Иссык-Кульский районный суд:

Жумаев Токтогул Темиркулович

Каракольский городской суд:

Ниязалиев Самар Анарбекович;

— Чуйская область:

Аламудунский районный суд:

Жумаков Жаныбек Темирбекович;

— город Бишкек:

Ленинский районный суд:

Бердыбаев Бакбуркан Асанканович;

Свердловский районный суд:

Айдыралиева Айсейил Абдыкадыровна.

Указы вступают в силу со дня подписания.