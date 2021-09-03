Подписан Указ «Об индексации базовой и страховых частей пенсий»

Глава государства в целях обеспечения дальнейшей поддержки жизненного уровня пенсионеров поручил Кабинету Министров Кыргызской Республики произвести с 1 октября 2021 года индексацию базовой и страховых частей пенсий, назначенных до 1 октября 2021 года в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании».

В соответствии со статьей 7 Закона Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» условием проведения индексации страховых частей пенсии является рост величины средней заработной платы и индекса потребительских цен, сложившихся за календарный год, предшествующий индексации. По данным Социального фонда коэффициент индексации страховых частей пенсий составит 1,08, но не менее чем на 200 сомов для пенсий, общий размер, которых не превышает 4785,4 сома, и не менее чем на 500 сомов для пенсий, общий размер которых составляет и превышает 4785,4 сома.

По итогам предстоящей индексации базовой и страховых частей пенсии, средний размер общей пенсии расчетно составит 6248 сомов, что выше среднего размера пенсии на момент повышения на 8%, или на 455 сомов.