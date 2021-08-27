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Внесены изменения в закон о выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»».

Как известно, на референдуме, прошедшем 11 апреля 2021 года, была принята новая Конституция КР (подписана Президентом КР 5 мая 2021 года), предусматривающая новый порядок формирования Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, под который требовалось разработать и принять соответствующий закон о выборах, на основе которого могут быть проведены выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Согласно внесенным в конституционный Закон «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» изменениям, предусматривается проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша по смешанной избирательной системе.

Так, согласно Закону, подписанному Президентом КР, предполагается, что Жогорку Кенеш будет формироваться по спискам политических партий (54 мандатов) и по одномандатным округам (36 мандатов).

Вступление в силу Закона обеспечит возможность назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша по новой Конституции Кыргызской Республики.

Данный Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/205352/
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