17:29
USD 84.80
EUR 99.33
RUB 1.15
Официально

Подписано постановление о Почетной грамоте кабинета министров КР

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 5 августа 2021 года № 113

О Почетной грамоте Кабинета Министров Кыргызской Республики

В соответствии со статьей 91 Конституции Кыргызской Республики Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Учредить Почетную грамоту Кабинета Министров Кыргызской Республики.

2. Утвердить прилагаемые:

— Положение о Почетной грамоте Кабинета Министров Кыргызской Республики согласно приложению 1;

— описание Почетной грамоты Кабинета Министров Кыргызской Республики согласно приложению 2;

— описание Почетного знака Кабинета Министров Кыргызской Республики согласно приложению 3.

3. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О Почетной грамоте Правительства Кыргызской Республики» от 13 декабря 2006 года № 853;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Почетной грамоте Правительства Кыргызской Республики» от 13 декабря 2006 года № 853» от 7 августа 2017 года № 463;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Почетной грамоте Правительства Кыргызской Республики» от 13 декабря 2006 года № 853» от 22 октября 2018 года № 497;

— пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в целях совершенствования порядка подготовки решений Правительства Кыргызской Республики» от 27 декабря 2019 года № 714. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/203844/
просмотров: 5
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров похвалил олимпийцев, обещал награды и ни слова о поддержке спорта
Подписан указ о присуждении государственных премий Кыргызской Республики
Редакция 24.kg получила награду за освещение темы пандемии COVID-19
Подписан указ о награждении государственными наградами Кыргызской Республики
Наградить посмертно погибших в приграничном конфликте военных предлагают в ЖК
Садык Шер-Нияз награжден казахстанским орденом «Достык»
Более тысячи многодетных матерей Кыргызстана получат ордена и медали
Подписаны указы о награждении многодетных матерей страны
Садыр Жапаров вручил госнаграды кыргызстанцам, присвоенные в августе 2020 года
Подписан указ о присвоении высшего воинского звания
Популярные новости
Жээнбек Кулубаев назначен завотделом внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев назначен завотделом внешней политики администрации президента
Дастан Дюшекеев назначен Послом Кыргызстана в&nbsp;Казахстане Дастан Дюшекеев назначен Послом Кыргызстана в Казахстане
Назначена директор Госагентства интеллектуальной собственности и&nbsp;инноваций&nbsp;КР Назначена директор Госагентства интеллектуальной собственности и инноваций КР
Эркинбек Осоев назначен министром транспорта и&nbsp;коммуникаций&nbsp;КР Эркинбек Осоев назначен министром транспорта и коммуникаций КР
Бизнес
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
Депозитная акция &laquo;Керемет Банка&raquo; продолжается! Поздравляем первых победителей! Депозитная акция «Керемет Банка» продолжается! Поздравляем первых победителей!
Оплачивай услуги &laquo;Банка Компаньон&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплачивай услуги «Банка Компаньон» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии! Услуги «Айыл Банка» в мобильном приложении MegaPay без комиссии!
12 августа, четверг
17:19
Отрезок улицы Панфилова в Бишкеке временно будет двусторонним Отрезок улицы Панфилова в Бишкеке временно будет двусто...
16:52
В Кыргызстане нет понимания, что ремесло является важной составляющей экономики
16:46
Таджикская сторона роет окопы в нескольких направлениях на границе
16:29
В Сети появилось видео окопов, вырытых на кыргызско-таджикской границе
16:28
АДС: Вызывают озабоченность негативные последствия закона о ЧС в экономике