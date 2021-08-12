Подписано постановление о Почетной грамоте кабинета министров КР

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 5 августа 2021 года № 113

О Почетной грамоте Кабинета Министров Кыргызской Республики

В соответствии со статьей 91 Конституции Кыргызской Республики Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Учредить Почетную грамоту Кабинета Министров Кыргызской Республики.

2. Утвердить прилагаемые:

— Положение о Почетной грамоте Кабинета Министров Кыргызской Республики согласно приложению 1;

— описание Почетной грамоты Кабинета Министров Кыргызской Республики согласно приложению 2;

— описание Почетного знака Кабинета Министров Кыргызской Республики согласно приложению 3.

3. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О Почетной грамоте Правительства Кыргызской Республики» от 13 декабря 2006 года № 853;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Почетной грамоте Правительства Кыргызской Республики» от 13 декабря 2006 года № 853» от 7 августа 2017 года № 463;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Почетной грамоте Правительства Кыргызской Республики» от 13 декабря 2006 года № 853» от 22 октября 2018 года № 497;

— пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в целях совершенствования порядка подготовки решений Правительства Кыргызской Республики» от 27 декабря 2019 года № 714. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.